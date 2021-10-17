В каком ужасном состоянии находится больница в Сузаке, показали правозащитники

Сотрудники института омбудсмена продолжают мониторинг регионов в рамках проекта «Караван права».

По данным правозащитников, больница в Сузакском районе находится в ужасном состоянии, а Минздрав, видимо, «напрочь забыл о ее существовании».

«Выявлено, что больница абсолютно не соответствует никаким нормам санитарии и вопросам обеспечения безопасности здоровья населения. В частности, лестничные площадки и коридоры больницы грязные, грязь везде, со стен обсыпается шпатлевка, на потолках плесень, крыша протекает, в палатах окна с большими щелями и зазорами между рамами, которые с наступлением холодов заклеиваются пленкой, что, соответственно, не позволяет обеспечивать своевременное и достаточное проветривание помещений, моечные зоны в палатах для пациентов вообще не предусмотрены, единственная душевая комната больницы не работает и используется не по назначению (в ней хранятся хозяйственные принадлежности), на два отделения больницы (терапии и неврологии, которые размещены на одном этаже) только один действующий туалет», — рассказали в аппарате акыйкатчи.

По его данным, в платах лежат по шесть человек при норме четыре пациента на одну палату. В хирургическом отделении, расположенном на втором этаже, одна третья часть помещений отдана под детское отделение. Состояние обоих отделений также плачевное — стены в трещинах, из-за отсутствия вентиляционной системы потолки в палатах покрыты плесенью.

«В ходе беседы с пациентами выяснилось, что отдельные лекарственные препараты, которые должны предоставляться за счет государства, они вынуждены покупать самостоятельно. Однако при этом практически все они отзывались хорошо как о качестве медицинского обслуживания, так и о самих врачах, каких-либо жалоб, кроме состояния больницы, от жителей Сузакского района не поступило», — информирует омбудсмен.

Главврач больницы рассказал правозащитникам, что со стороны государства на ремонт больницы уже давно не выделялось никаких финансовых средств. Что касается приобретения пациентами лекарств самостоятельно, то такие случаи возникают тогда, когда срываются тендеры на поставку медикаментов и перевязочных материалов.

«Все здания нашей больницы старые, они построены еще в советские времена и были рассчитаны на гораздо меньшее количество пациентов. В настоящее время население Сузакского района значительно увеличилось, поэтому наши отделения постоянно переполнены, так как людей с проблемами со здоровьем с каждым годом становится все больше и больше», — посетовали врачи.