В некоторых районах Бишкека не будет газа пять дней

В некоторых районах Бишкека планируется отключение природного газа из-за подключения к сетям «Газпром Кыргызстан» жилмассива «Рухий-Мурас». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Работы будут вестись с 18 по 22 октября 2021 года. Будет прекращена подача природного газа в районе: Путепроводная — Восточный БЧК, улица Виноградная — Мухтара Ауэзова. Газа не будет в микрорайоне «Тунгуч», жилмассиве «Алтын-Ордо», ОАО REEMTSMA, «Алтын-Ажыдаар», «Комбинат строительных материалов», «Пекарня», ОсОО «Жанар».

«Просим абонентов на период отключения природного газа перейти на альтернативные источники энергии. Мы делаем все, чтобы использование природного газа было безопасным и комфортным», — заключили в компании.