Кыргызстанец Александр Волкодав стал участником проекта «Голос» в России

Кыргызстанец Александр Волкодав прошел слепые прослушивания на российской версии вокального проекта «Голос». Видео выступления опубликовано на YouTube-канале The Voice Russia.

В эфире он рассказал, что занимается только музыкой, пишет песни.

«Долго готовился к выступлению здесь. Немного помешало то, что переболел коронавирусом. Тем не менее заряжен на 300 процентов», — отметил Александр Волкодав перед выступлением.

Кыргызстанец исполнил композицию немецкой поп-рок-группы Reamonn под названием Supergirl. На 35-й секунде к нему повернулась наставница проекта, певица Пелагея. На последних секундах увидеть участника решил и Александр Градский.

«Я повернулся, потому что мне понравилось, как вы это поете. С вашими данными можно сделать несколько вещей, которые я собираюсь воплотить», — сказал Градский.

Пелагея подчеркнула, что ждала участника с таким богатым тембром голоса и ей показалось, что Александр Волкодав может стать участником ее команды. Кыргызстанец согласился отправиться в команду к российской певице.

Напомним, что ранее кыргызстанец Нуржигит Субанкулов прошел в вокальный проект «Голос» в Казахстане.