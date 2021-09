Кыргызстанец Нуржигит Субанкулов стал участником проекта «Голос» в Казахстане

Кыргызстанец Нуржигит Субанкулов прошел в вокальный проект «Голос» в Казахстане. Видео опубликовано на канале YouTube.

На слепых прослушиваниях он исполнил произведение Ben E. King — Stand By Me. К Нуржигиту Субанкулову повернулись сразу два наставника. По правилам проекта исполнитель сам выбирает, к кому в команду он хочет попасть. Кыргызстанец отдал предпочтение певцу Батырхану Маликову.

В 2019-м году он участвовал в российской версии шоу «Голос» и прошел в полуфинал. В четвертьфинале спел песню «Батарейка» группы «Жуки» на мотив хита Джо Кокера You Can Leave Your Hat On.