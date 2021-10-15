Вышел трейлер фильма «В синяках». В нем снялась чемпионка UFC Валентина Шевченко

В Сети появился первый трейлер фильма «В синяках» (Bruised), в котором снялась чемпионка UFC Валентина Шевченко. Видео опубликовано на официальном YouTube-канале Netflix.

Кинолента — режиссерский дебют голливудской актрисы, обладательницы «Оскара» Холли Берри. Актриса также сыграла в нем главную роль. «В синяках» рассказывает историю матери-одиночки Джеки, которая отказалась от сына ради спортивной карьеры в MMA. Потерпев крах, Джеки возвращается к сыну, однако теперь ей угрожают лишением родительских прав. Женщине придется вернуться обратно на ринг, чтобы собрать необходимые деньги и обеспечить будущее себе и ребенку.

Образ главной соперницы Холли Берри на экране воплотила Валентина Шевченко. Netflix купил ленту за $20 миллионов. Дата выхода драмы на Netflix 24 ноября 2021 года.