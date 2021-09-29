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Общество

Валентина Шевченко рассказала о фильме «В синяках», где сыграла с Холли Берри

Чемпионка UFC Валентина Шевченко опубликовала фотографии, снятые во время интервью о фильме «В синяках» (Bruised). Снимки она разместила на своих страницах в соцсетях.

«Провела замечательный день в Лос-Анджелесе, давая несколько интервью для премьеры фильма «В синяках», — написала спортсменка.

Отметим, лента «В синяках» (Bruised) — режиссерский дебют голливудской актрисы, обладательницы «Оскара» Холли Берри. Также актриса сыграла в нем главную роль. «В синяках» рассказывает историю матери-одиночки Джеки, которая отказалась от сына ради спортивной карьеры в MMA. Потерпев крах, Джеки возвращается к сыну, однако теперь ей угрожают лишением родительских прав. Женщине придется вернуться обратно на ринг, чтобы собрать необходимые деньги и обеспечить будущее себе и ребенку.

Образ главной соперницы Холли Берри на экране воплотила Валентина Шевченко. Netflix купил ленту за $20 миллионов. Дата выхода драмы на Netflix 24 ноября 2021 года.

Instagram
Фото Instagram. Валентина Шевченко и голливудская актриса Холли Берри

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208641/
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