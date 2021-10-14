В Службе спецсвязи КР опровергли прослушку телефона юриста Нурбека Токтакунова

Государственное предприятие «Служба специальной связи» опровергло сообщение юриста Нурбека Токтакунова относительно прослушки его мобильного устройства. Об этом 24.kg сообщили в госпредприятии.

По его данным, служба не имеет ни полномочий, ни оборудования для прослушивания переговоров или наблюдения.

«Служба спецсвязи и структурные подразделения не пользуются услугами интернет-провайдера Megaline. Сотрудника по имени Александр Юн у нас нет и никогда не было. По улице Раззакова, 55, кроме госпредприятия есть и другие организации», — говорится в сообщении.

Перед тем как заявлять подобные обвинения в СМИ и милицию, рекомендуем Нурбеку Токтакунову детально проверять информацию, а также изучить ответственность за заведомо ложный донос. Из сообщения ГП «Служба спецсвязи»

Ранее Нурбек Токтакунов сообщал, что его телефон прослушивается Службой спецсвязи Кыргызстана.

«Добрые люди прислали мне информацию о том, что телефон прослушивался с устройства, подключенного к интернету Megaline и физически расположенного по улице Раззакова, 55. Устройство принадлежит некоему Александру Юну. Отправился по адресу и оказалось, что в здании располагается Служба спецсвязи, а принадлежит здание управлению делами президента», — написал он в Facebook.