Юрист Нурбек Токтакунов заявил о прослушке его телефона Службой спецсвязи

Юрист Нурбек Токтакунов заявил, что его телефон прослушивается Службой спецсвязи Кыргызстана. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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«Добрые люди прислали мне информацию о том, что телефон прослушивался с устройства, подключенного к интернету Megaline и физически расположенного по улице Раззакова, 55. Устройство принадлежит некоему Александру Юну. Отправился по адресу и оказалось, что в здании располагается Служба спецсвязи, а принадлежит здание управлению делами президента», — написал он.

По его словам, в настройках Telegram он обнаружил постороннее устройство — Xiaomi Redmi 7A.

«На сайте спецслужбы связи указано, что целью деятельности госпредприятия «Служба специальной связи» является обеспечение функционирования службы в интересах обороны и госбезопасности, сохранения государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайны. Я направляю в ГКНБ и Генпрокуратуру сообщение о преступном вторжении в сферу частной жизни», — заключил Нурбек Токтакунов.