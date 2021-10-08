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Общество

В Бишкек поступила российская вакцина против гриппа. Проводится вакцинация

В Бишкеке проводится вакцинация против гриппа. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на Центр госсанэпидемнадзора.

В столицу поступило 14 тысяч 685 доз вакцины против гриппа «Гриппол плюс» российского производства.

«Во всех центрах семейной медицины проводится вакцинация против гриппа лицам из группы риска: дети из детских домов, часто болеющие дети, постояльцы домов престарелых и специализированных домов для лиц с ОВЗ. Прививку получают и медицинские работники, которые работают в отделениях скорой помощи, родильных домах, отделениях реанимации, первично-медико-санитарных пунктах, врачи семейной практики и пожилые люди старше 65 лет», — отметили в мэрии.

Также вакцинация против гриппа проводится на платной основе в частных медицинских центрах: «Малыш», «Гиппократ», «Эдельвейс», «Кроха», «Поликлиника 312», МЦ «KG», ЦАДМИР, «Интермедикал». Стоимость вакцинации в частных медицинских центрах от 450 до 700 сомов.

По рекомендациям ВОЗ, интервал между прививками против коронавирусной инфекции и против гриппа должен быть не менее 14 дней.

Ранее в городском управлении образования сообщили, что с наступлением холодов в Бишкеке наблюдается рост заболеваемости ОРВИ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209783/
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