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Общество

В Бишкеке отмечается сезонный рост заболеваемости ОРВИ

С наступлением холодов в Бишкеке наблюдается рост заболеваемости ОРВИ. Об этом 24.kg сообщила начальник городского управления здравоохранения Бактыгуль Исмаилова.

По данным Центра госсанэпиднадзора, за последнюю неделю зарегистрировано 1 тысяча 466 случаев ОРВИ (за аналогичный период 2020-го зарегистрировано 805 случаев) и семь случаев гриппа.

«В последние дни также выросло на 18 процентов количество обращений детей в Городскую детскую клиническую больницу (ГДКБ) и ЦСМ по поводу ОРВИ», — отметила она.

В ГДКБ с симптомами ОРВИ с 29 сентября по 5 октября обратились 425 детей. «Госпитализировали 34 ребенка», — отметила она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209470/
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