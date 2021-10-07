Марафон на «Алтын балалык». Медики жалуются на принудительный сбор денег

Медики жалуются на принудительный сбор денег для ремонта реабилитационного центра «Алтын балалык». Сообщение появилось в Facebook-группе «KG врачи».

«Главврач Нацгоспиталя Токтобай Маанаев начал собирать деньги на марафон. Инициатива очень даже правильная, но если это благотворительность, то почему насильно заставляют собирать деньги? С врачей — по 500 сомов, с медсестер — по 300. Сколько уже можно терпеть? Всем врачам закрывают рты», — говорится в сообщении.

Токтобай Маанаев заявил 24.kg, что сбор добровольный. «Мы, администрация, уже собрали небольшие деньги. Кто не хочет, ради бога. Нажимать не будем», — сказал он.

В комментариях к публикации пишут, что в Баткене собирают по 200 сомов. Сегодня в редакцию 24.kg также поступило сообщение от читателя, что с бюджетников удерживают на «Алтын балалык» однодневную зарплату.

Ранее министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев сообщал, что на ремонтные работы будущего реабилитационного центра необходимо собрать $15 миллионов. На 15 октября запланирован марафон. Сегодня он прокомментировал 24.kg жалобы медиков на принуждение сдавать деньги.