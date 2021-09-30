Марафон по сбору средств для центра «Алтын балалык» проведут в Кыргызстане

Марафон по сбору средств для реабилитационного центра «Алтын балалык» проведут в Кыргызстане 15 октября. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, необходимо $15 миллионов. «Центр стоял 16 лет, 19 марта 2021-го президент там был и мне поручил, чтобы объект запустили. Справа мы открыли кардиохирургию, с левой стороны начали ремонт, нашли спонсоров. 15 октября деньги будем собирать по всей стране», — сказал глава Минздрава.

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«В круглогодичном реабилитационном центре будет восемь отделений (в том числе детская онкология, неврология, акушерство и гинекология, пульмонология). Медуслуги будут доступны для детей-сирот и малообеспеченных семей. Как Майрам Акаева планировала, так и будем делать», — добавил он.

Напомним, строительство комплекса «Алтын балалык» в Чолпон-Ате началось под патронажем фонда «Мээрим» Майрам Акаевой. После переворота 2005 года комплекс был передан на баланс Министерства здравоохранения.