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Общество

С эфира ОТРК сняли сериал певицы Анжелики: не понравился главе МВД

С эфира ОТРК сняли сериал певицы Анжелики Кайратовны. В связи с этим она обратилась к президенту страны. Об этом артистка написала на своей странице в Instagram.

По ее словам, фильм состоит из 24 серий.

«...мы знаем вас как человека, который ценит справедливость и открытость. По неизвестным причинам сняли с эфира сериал, призывающий к подчинению закону. Мы хотим узнать, в чем сюжет фильма неправильный. Было бы хорошо, если дали предупреждение и авторам комедийных фильмов, в которых издеваются над милицией, используя брань. Нашей целью было поднять честь и достоинство милиции», — написала она.

Анжелика отметила, что месяц назад сериал показали главе МВД Улану Ниязбекову.

«Попросили поддержать нас. Нас попросили добавить кадры с обновленным фасадом здания ведомства. Вы подумайте, сколько техники потребуется, чтобы это сделать? Кто будет покрывать расходы? Я из собственного кармана потратила $30 тысяч... Теперь снимают с эфиров социально значимые сериалы и фильмы. Нельзя говорить правду?» — возмутилась певица.

Instagram
Фото Instagram. Публикация Анжелики

24.kg обратилось к гендиректору ОТРК Бахтияру Алиеву за комментарием. Он отказался говорить. «Я это комментировать не буду», — сказал Бахтияр Алиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209467/
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