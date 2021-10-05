В Бишкеке открыли стационарные точки продажи угля. Адреса

В Бишкеке открыли стационарные точки продажи угля. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.
По ее данным, в городе работают шесть топливных баз и семь стационарных пунктов. Скоро откроется еще 35 стационарных пунктов в жилых массивах города.
Адреса топливных баз:
- ОсОО «Ак-Жол» (улица Мурманская, 1а);
- ОсОО «Торг-Синтез» «Кара-Жыра» (улица Мурманская,59а);
- ОсОО «Береке» (улица Мурманская, 259);
- ОсОО «Беш-Сары» (улица Мурманская, 186);
- ОсОО «Торг-Синтез» (жилмассив «Токольдош», станция «Аламедин»);
- ОсОО «Восход и К» (улица Достоевского, 1).
Адреса стационарных точек:
- улица Пушкина, 182;
- улица Гагарина, 67;
- переулок Баррикадный, 2;
- жилой массив «Учкун»;
- пересечение улиц Саадаева и Орозбекова;
- жилой массив «Келечек»;
- жилой массив «Ак-Бата».