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Общество

В Бишкеке открыли стационарные точки продажи угля. Адреса

В Бишкеке открыли стационарные точки продажи угля. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, в городе работают шесть топливных баз и семь стационарных пунктов. Скоро откроется еще 35 стационарных пунктов в жилых массивах города.

Адреса топливных баз:

  • ОсОО «Ак-Жол» (улица Мурманская, 1а);
  • ОсОО «Торг-Синтез» «Кара-Жыра» (улица Мурманская,59а);
  • ОсОО «Береке» (улица Мурманская, 259);
  • ОсОО «Беш-Сары» (улица Мурманская, 186);
  • ОсОО «Торг-Синтез» (жилмассив «Токольдош», станция «Аламедин»);
  • ОсОО «Восход и К» (улица Достоевского, 1).

Адреса стационарных точек:

  • улица Пушкина, 182;
  • улица Гагарина, 67;
  • переулок Баррикадный, 2;
  • жилой массив «Учкун»;
  • пересечение улиц Саадаева и Орозбекова;
  • жилой массив «Келечек»;
  • жилой массив «Ак-Бата».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209361/
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