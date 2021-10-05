В Бишкеке открыли стационарные точки продажи угля. Адреса

В Бишкеке открыли стационарные точки продажи угля. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, в городе работают шесть топливных баз и семь стационарных пунктов. Скоро откроется еще 35 стационарных пунктов в жилых массивах города.

Адреса топливных баз:

ОсОО «Ак-Жол» (улица Мурманская, 1а);

ОсОО «Торг-Синтез» «Кара-Жыра» (улица Мурманская,59а);

ОсОО «Береке» (улица Мурманская, 259);

ОсОО «Беш-Сары» (улица Мурманская, 186);

ОсОО «Торг-Синтез» (жилмассив «Токольдош», станция «Аламедин»);

ОсОО «Восход и К» (улица Достоевского, 1).

Адреса стационарных точек: