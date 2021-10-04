Массовый сбой произошел в работе WhatsApp

Пользователи разных стран массово жалуются на сбой в работе мессенджера WhatsApp и социальной сети Instagram.

Как пишут зарубежные СМИ, согласно отчету на сайте Downdetector, клиенты WhatsApp заявили, что испытывают проблемы с загрузкой приложения и подключением к серверу.

Кроме того, поступает множество сообщений о проблемах с Instagram. Более 50 процентов пользователей не могут запустить приложение. Не работает и сайт социальной сети Facebook.

Пользователи Кыргызстана пока заявляют только о проблемах с отправкой сообщений в WhatsApp. Facebook и Instagram на момент публикации работают в обычном режиме.