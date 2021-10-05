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Общество

Год октябрьским событиям в Кыргызстане: что это было? Опрос

Ровно год назад произошли октябрьские события. В ночь на 6 октября 2020-го толпа митингующих взяла «Белый дом». В третий раз в Кыргызстане власть сменилась в результате насильственных действий.

В ту же ночь из исправительных колоний и СИЗО освободили многих политических заключенных, в том числе бывшего президента Алмазбека Атамбаева, его приближенных Фарида Ниязова, Каната Сагымбаева, экс-премьер-министров Сапара Исакова и Жанторо Сатыбалдиева, бывшего мэра Бишкека Албека Ибраимова, а также Садыра Жапарова. Многие из них позже вернулись в места заключения, кто-то сбежал из страны, а последний стал главой государства.

Беспорядки и митинги длились почти 10 дней. В результате Сооронбай Жээнбеков под давлением сложил президентские полномочия. Власть перешла к Садыру Жапарову. Он сначала занял кресло премьер-министра, а позже стал главой Кыргызстана.

Если год назад у большинства кыргызстанцев появилась надежда на улучшение жизни, по крайней мере, многие поддержали новую власть и в январе 2021 года проголосовали за Садыра Жапарова, то уже сегодня граждане стали сомневаться в правильности своего выбора. Все чаще звучит критика от тех, кто в октябре 2020-го поддержал новое руководство страны.

Спустя год уже без эйфории можно попытаться оценить события: что же произошло с 5 по 15 октября прошлого года в нашей республике.

24.kg решило узнать мнение читателей.

Что, по вашему мнению, произошло в октябре 2020 года?

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209261/
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