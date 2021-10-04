Наружное освещение в Бишкеке ночью отключать не будут. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания», не комментируя причины принятого решения.

Там отметили, что, по оперативным данным, на 3 октября объем воды в Токтогульском водохранилище составил 12,3 миллиарда кубометров, что почти на 3 миллиарда кубометров ниже, чем в прошлом году.

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«С августа проводится разъяснительная работа с населением и небытовыми абонентами о сложившейся ситуации с накоплением водных ресурсов в Токтогульском водохранилище, а также о необходимости экономного и рационального использования электроэнергии. Энергокомпании проводят инвентаризацию потребителей на предмет соответствия использованию разрешенной мощности, отключаются задолженники. Однако на сегодня принимаемых мер недостаточно. Потребление сверх установленных расчетов продолжает расти», — сказали в Нацэнергохолдинге.

В компании призывают потребителей бережно относиться к потреблению электрической энергии, использовать альтернативные источники теплоснабжения (газ, уголь) во избежание возникновения дефицита электрической энергии в осенне-зимний период.

Напомним, в конце сентября стало известно, что заместитель председателя правления Нацэнергохолдинга Замирбек Ходжомамбетов подписал распоряжение, которым приказывается отключать уличное и рекламное освещение.