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Общество

В Кыргызстане пройдут Дни культуры Казахстана

В Кыргызстане 7-8 октября пройдут Дни культуры Казахстана. Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации и спорта КР.

По их данным, состоятся гала-концерт мастеров искусств Казахстана, Дни казахстанского кино, выставка картин с археологическими артефактами соседней страны, этно-фольклорный концерт и опера «Абай».

Из Казахстана приедут более 300 известных деятелей культуры. В концерте примут участие народная артистка Казахстана Роза Рымбаева, народный артист СССР Алибек Днишев, народные артисты РК Алтынбек Корозбаев, Макпал Жунусова и Нуржамал Усенбаева, заслуженные деятели искусств РК Нурканат Жакыпбай, Секен Турусбек и Джумабай Шаштаюлы и Адиль Ахметов, Казахский государственный академический театр оперы и балета имени Абая, Казахский национальный оркестр народных инструментов имени Курмангазы, театр «Астана балет», ансамбль домбристов, театр национальных традиций «Арлан», фольклорно-этнографический ансамбль «Туран», эстрадная группа «МузАрт», а также другие известные деятели культуры.

Мероприятия пройдут в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова, Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева.

В рамках Дней культуры состоится ряд двусторонних встреч, сообщили в министерстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209212/
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