Зять Атамбаева подтвердил: выдвигается на пост президента Футбольного союза

Зять бывшего президента Алмазбека Атамбаева Семетей Султанов подтвердил, что собирается баллотироваться на пост президента Кыргызского футбольного союза. Об этом он написал в Facebook.

Ранее в союзе 24.kg сообщали, что на пост президента Кыргызского футбольного союза претендуют два человека. Первый кандидат — Семетей Султанов, второй — бывший генеральный секретарь Федерации футбола Медер Сыдыков.

По словам Семетея Султанова, в бытность президентом Федерации футбола Кыргызстана он получил огромный опыт работы.

«С детства футбол является частью моей жизни. Могу с уверенностью сказать, что эта игра течет в моих жилах. Футбол и работа, связанная с развитием нашего футбола, научили не пасовать перед трудностями, достигать поставленных целей и всегда развиваться. Все еще хочу принести пользу кыргызскому футболу и вывести его на новый уровень. Поэтому решил баллотироваться на пост президента КФС», — написал он.

Прежний президент КФС Канатбек Маматов покинул свой пост для участия в парламентских выборах 2021 года. Он находился на этой должности с 9 февраля 2019 года.