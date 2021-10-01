Булка хлеба и стакан молока. На что пенсионеру хватит прожиточного минимума

В 2020 году средний размер пенсии в Кыргызстане составлял 5 тысяч 894 сома. С сегодняшнего дня он будет 6 тысяч 248 сомов. Это немного выше прожиточного минимума, который рассчитан для пожилых граждан. По логике чиновников, пожилым должно хватать денег не только на разнообразное и полезное питание, но и на лекарства и коммуналку.
Подсчеты 24.kg показали, что пенсионер каждый месяц стоит перед выбором — вкусно поесть или заплатить по счетам.
О том, чтобы побаловать себя пирожными или хоть чем-нибудь вкусненьким, остается только мечтать.
Цены реальные и не очень
По итогам второго квартала 2021 года прожиточный минимум установлен в сумме 6 тысяч 332,05 сома. При этом для пенсионеров эта сумма составляет 5 тысяч 646,66 сома. В нее включены не только траты на продукты, но и расходы на услуги и непродовольственные товары.
Прожиточный минимум предусматривает, что пенсионеру нужно не только питаться, но и платить за свет, газ, горячую воду и отопление. А еще мыться и стирать одежду. И покупать ее время от времени.
Пожилым людям еще приходится закладывать расходы на лекарства.
У многих есть заболевания сердечно-сосудистой системы, при которых жизненно необходим регулярный прием медикаментов. На них тоже уходит не меньше 500-1 тысячи сомов. А еще ведь надо предусмотреть хотя бы 300-400 сомов на мыломоющие средства.
Получается, что даже при самом скромном раскладе траты на услуги и непродовольственные товары в реальной жизни гораздо выше, чем это заложено в прожиточный минимум. Да и шансов купить одежду-обувь в пенсионера крайне мало, только если серьезно экономить на еде.
Без излишеств и выбора
Сам состав продуктового набора, на основании которого считается прожиточный минимум, на первый взгляд достаточно разнообразный. Тут и несколько видов мяса, рыба, молочные продукты, разнообразные фрукты и овощи. Но если присмотреться внимательнее, то получается, что пожилым гражданам отводится не так много еды.
В прожиточном минимуме для населения пенсионного возраста, например, не предусмотрен творог.
По логике чиновников для пожилых людей этот продукт не нужен. Творог включен в расчет прожиточного минимума только для детей. Да и остальных продуктов не так много. Например, того же молока в пенсионном минимуме только стакан в день. Рыбы и того меньше — всего
Зато хлеба предусмотрена почти целая булка каждый день. А вот те же яйца не особо доступны пенсионерам. Яичницу они, по логике чиновников, должны есть не чаще одного раза в 2-3 дня. Так же, как и гречки, которой в день по прожиточному минимуму положено только
Купить мясо или заплатить за свет?
Никаких вкусняшек типа конфет и печенья в прожиточном минимуме не предусмотрено. Понятно, что это не первая необходимость. Но по идее пенсионерам должно хватать доходов на эти небольшие радости жизни. Хотя в реальности все в точности наоборот.
Если вычесть из прожиточного минимума траты на услуги и непродовольственные товары, то пенсионеру остается на продукты 3952,66 сома. Но действительно ли этой суммы хватит на то, чтобы прожить месяц? Мы решить подсчитать прожиточный минимум в сегодняшних ценах.
Для подсчета реальной рыночной стоимость набора продуктов, по которым считают прожиточный минимум, мы пошли в ближайший супермаркет. Там же мы традиционно считаем стоимость продуктовой корзины.
Мы брали минимальные цены на продукты питания.
Расчет был прост: со своим скромным доходом пенсионеры вряд ли будут покупать дорогие товары.
Это почти на 1,5 тысячи меньше, чем стоит заложенный в прожиточный минимум набор продуктов.
Фактически пенсионер не сможет ни помыться, ни постирать. Чтобы побаловать себя вкусненьким, ему придется недоплатить за коммунальные услуги. А это уже чревато вероятностью отключений за долги. Поэтому и получается, что нашим пенсионерам и приходится выбирать: либо купить мяса и сливочного масла, либо сидеть без света и тепла.
Пожилые люди — самые ответственные плательщики. Поэтому они делают выбор в пользу коммунальных платежей. А если они живут одни, то о мясном бульоне или жареной рыбке им приходится только мечтать. Хорошо, если хватит на хлеб и молоко.