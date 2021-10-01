Булка хлеба и стакан молока. На что пенсионеру хватит прожиточного минимума

В 2020 году средний размер пенсии в Кыргызстане составлял 5 тысяч 894 сома. С сегодняшнего дня он будет 6 тысяч 248 сомов. Это немного выше прожиточного минимума, который рассчитан для пожилых граждан. По логике чиновников, пожилым должно хватать денег не только на разнообразное и полезное питание, но и на лекарства и коммуналку.

Подсчеты 24.kg показали, что пенсионер каждый месяц стоит перед выбором — вкусно поесть или заплатить по счетам.

О том, чтобы побаловать себя пирожными или хоть чем-нибудь вкусненьким, остается только мечтать.

Цены реальные и не очень

По итогам второго квартала 2021 года прожиточный минимум установлен в сумме 6 тысяч 332,05 сома. При этом для пенсионеров эта сумма составляет 5 тысяч 646,66 сома. В нее включены не только траты на продукты, но и расходы на услуги и непродовольственные товары.

Прожиточный минимум предусматривает, что пенсионеру нужно не только питаться, но и платить за свет, газ, горячую воду и отопление. А еще мыться и стирать одежду. И покупать ее время от времени.

Пожилым людям еще приходится закладывать расходы на лекарства.

Правда, в реальности расходы на услуги гораздо выше заявленной 1,1 тысячи сомов. В отопительный сезон только оплата на отопление и горячую воду в однокомнатной квартире составляет не менее 1,5 тысячи сомов. Добавим сюда счета за свет, газ, мусор, пользование лифтом и домофоном. И получается, что только коммуналка вытягивает как минимум на 2 тысячи сомов.

У многих есть заболевания сердечно-сосудистой системы, при которых жизненно необходим регулярный прием медикаментов. На них тоже уходит не меньше 500-1 тысячи сомов. А еще ведь надо предусмотреть хотя бы 300-400 сомов на мыломоющие средства.

Получается, что даже при самом скромном раскладе траты на услуги и непродовольственные товары в реальной жизни гораздо выше, чем это заложено в прожиточный минимум. Да и шансов купить одежду-обувь в пенсионера крайне мало, только если серьезно экономить на еде.

Без излишеств и выбора

Сам состав продуктового набора, на основании которого считается прожиточный минимум, на первый взгляд достаточно разнообразный. Тут и несколько видов мяса, рыба, молочные продукты, разнообразные фрукты и овощи. Но если присмотреться внимательнее, то получается, что пожилым гражданам отводится не так много еды.

В прожиточном минимуме для населения пенсионного возраста, например, не предусмотрен творог.

По логике чиновников для пожилых людей этот продукт не нужен. Творог включен в расчет прожиточного минимума только для детей. Да и остальных продуктов не так много. Например, того же молока в пенсионном минимуме только стакан в день. Рыбы и того меньше — всего 10 граммов , как и сливочного масла.

Зато хлеба предусмотрена почти целая булка каждый день. А вот те же яйца не особо доступны пенсионерам. Яичницу они, по логике чиновников, должны есть не чаще одного раза в 2-3 дня. Так же, как и гречки, которой в день по прожиточному минимуму положено только 10 граммов в день.

Купить мясо или заплатить за свет?

Никаких вкусняшек типа конфет и печенья в прожиточном минимуме не предусмотрено. Понятно, что это не первая необходимость. Но по идее пенсионерам должно хватать доходов на эти небольшие радости жизни. Хотя в реальности все в точности наоборот.

Если вычесть из прожиточного минимума траты на услуги и непродовольственные товары, то пенсионеру остается на продукты 3952,66 сома. Но действительно ли этой суммы хватит на то, чтобы прожить месяц? Мы решить подсчитать прожиточный минимум в сегодняшних ценах.

Для подсчета реальной рыночной стоимость набора продуктов, по которым считают прожиточный минимум, мы пошли в ближайший супермаркет. Там же мы традиционно считаем стоимость продуктовой корзины.

Мы брали минимальные цены на продукты питания.

Расчет был прост: со своим скромным доходом пенсионеры вряд ли будут покупать дорогие товары.

Это почти на 1,5 тысячи меньше, чем стоит заложенный в прожиточный минимум набор продуктов.

В итоге получилось, что только на продукты питания пенсионеру придется потратить 3,7 тысячи сомов. Это почти на 200 сомов меньше, чем предусмотрено прожиточным минимумом. Но если учесть расходы на коммунальные услуги (2 тысячи сомов), лекарства (1 тысячу сомов) и мыломойку (300 сомов), то на продукты у пенсионера остается максимум 2,3 тысячи сомов.

Фактически пенсионер не сможет ни помыться, ни постирать. Чтобы побаловать себя вкусненьким, ему придется недоплатить за коммунальные услуги. А это уже чревато вероятностью отключений за долги. Поэтому и получается, что нашим пенсионерам и приходится выбирать: либо купить мяса и сливочного масла, либо сидеть без света и тепла.

Пожилые люди — самые ответственные плательщики. Поэтому они делают выбор в пользу коммунальных платежей. А если они живут одни, то о мясном бульоне или жареной рыбке им приходится только мечтать. Хорошо, если хватит на хлеб и молоко.