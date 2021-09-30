Верховный суд поставил точку в деле о ПДП. Документ признан недействительным

Верховный суд не удовлетворил кассационную жалобу управления капитального строительства мэрии Бишкека по Проекту детальной планировки. Об этом 24.kg рассказала адвокат Анара Кыштобаева.

По ее словам, коллегия ВС КР оставила в силе решение административного суда столицы, который удовлетворил иск горожан о признании недействительным постановления БГК об утверждении ПДП.

«Управление капитального строительства в том процессе не выступало ни в качестве участника, ни в качестве третьего лица. Ни Бишкекский горкенеш, ни муниципалитет решение не обжаловали. Но в июле УКС обращается в городской суд с апелляцией. В Административно-процессуальном кодексе есть статья, что если затрагиваются чьи-то интересы, то они могут обжаловать. Но стоял вопрос о сроке подачи апелляции. В качестве довода для его восстановления управление заявило, что у них единственный юрист, и он не знал о решении первой инстанции. Ни одной уважительной причины, которые предполагает законодательноство, не предоставили. Поэтому Бишкекский горсуд отказал в рассмотрении жалобы. Тогда УКС подает кассационную жалобу в Верховный суд с теми же доводами: что его не пригласили в качестве третьего лица и что пропустили срок, потому как один юрист», — отметила Анара Кыштобаева.