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Общество

«Алтын-Балалык» станет реабилитационным центром для людей с инвалидностью

«Алтын-Балалык» на Иссык-Куле может стать реабилитационным центром. Об этом на пресс-бранче, посвященном годовщине ратификации конвенции ООН о правах инвалидов, сообщила представитель Министерства труда и социального развития Чолпон Мамбетаипова.

Она отметила, что сейчас разработан план первоочередных мер по реализации Конвенции и в ближайшее время он будет направлен в правительство.

По ее словам, есть предложение сделать на базе центра «Алтын-Балалык» спортивно-реабилитационный центр для людей с инвалидностью.

«Пока это в проекте. Ждем ответа из Министерства здравоохранения, на балансе которого он сейчас находится», — отметила она.

Чолпон Мамбетаипова добавила, что сегодня многие пансионаты и здравницы на Иссык-Куле недоступны для лиц с инвалидностью.

«Очень часто мы вынуждены отказываться проводить мероприятие в той или иной гостинице или пансионате только потому, что оно недоступно», — отметила она.

Напомним, строительство комплекса «Алтын-Балалык» в Чолпон-Ате началось под патронажем фонда «Мээрим» Майрам Акаевой. После переворота 2005 года комплекс был передан на баланс Министерства здравоохранения КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/146580/
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