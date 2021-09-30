Черный квадрат Бишкека. Как выглядит столица без света

Со вчерашнего дня в столице Кыргызстана начали отключать уличное освещение и рекламные баннеры. Такое распоряжение дал заместитель председателя правления Нацэнергохолдинга Замирбек Ходжомамбетов.

Как отметили, в Нацэнергохолдинге, норма будет действовать весь осенне-зимний период. Запрет касается также кафе, ресторанов, бань, саун, парков, магазинов и других небытовых потребителей.

Пользователи сети уже заметили изменения и поделились фотографиями ночного Бишкека. Выглядит, откровенно говоря, мрачно.

«Решил прогуляться по улицам замечательного города Бишкека в 2021 году, то есть сегодня. Бишкек, ты прекрасен. Хочется отдельно выразить слова благодарности мэрии столицы. Спасибо вам за такой красивый город. Фотография без фильтров! Красота неописуемая! Уважаемые бишкекчане и гости столицы, делайте репост, покажите всему миру наш красивый ночной город», — написал в Facebok Тем Колосов. Фотографиями с ночных прогулок по районам столицы поделились также Александр Золотухин и Азамат Акенеев.

Пользователи Twitter показали неосвещенный бульвар Эркиндик и тротуар по проспекту Манаса.

Кыргызстанка Жаннат Токтосунова вспомнила бакиевские времена, когда так же кыргызстанцы подолгу сидели без света. «Во время, когда отключали свет по полдня Бакиевы, жизнь и так полусонного Таласа почти останавливалась. Только редко гудели генераторы и везде воняло дизелем от них. Хирурги нередко заканчивали операции при свечах. Было почти во всех домах холодно, на улице грязно и темно», — написала она. Фото Twitter. Публикация Жаннат Токтосуновой

Комментируя ситуацию председатель Нацэнергохолдинга Талайбек Байгазиев возмутился: «Ну, вообще, кто до утра гуляет? У нормального человека же должен быть предел: до 22.00-23.00 гулять, потом спать идти».

«Народ у нас умный и привыкнет быстро», — заключил он.