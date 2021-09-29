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Общество

Частные детсады просят сохранить льготное налогообложение

Ассоциация детских образовательных организаций просит сохранить льготное налогообложение частным детсадам. Обращение на имя президента, главы кабмина, министра экономики и финансов, а также ЖК размещено на странице организации в Facebook.

В нем отмечается, что в проекте нового налогового кодекса предполагается снять льготное налогообложение частных детских образовательных организаций.

В Кыргызстане доступ к дошкольному образованию имеют только 13 процентов детей, стране требуется еще более 2 тысяч детских садов, чтобы закрыть всю потребность.

Из обращения Ассоциации детских образовательных организаций

«Частное образование — это социальный проект, и мы на одном уровне с государством пытаемся решать вопросы обеспечения и охвата детей дошкольного возраста образованием. Такой низкий охват является одной из причин неуспеваемости на школьной ступени обучения и, в частности, провала PISA (отчет ОЭСР). Уже доказано, что именно дошкольный период развития человека является наиважнейшим в становлении благополучного населения страны», — отмечается в обращении.

В ассоциации добавляют, что частные детские сады работают с минимальной прибылью, но выполняют важную общественную функцию — освобождая места в муниципальных детсадах, давать возможность большему числу детей получать качественное образование.

«В то время, когда весь цивилизованный мир всячески поддерживает инициативы по развитию именно дошкольного образования, субсидирует начинания в этом направлении, в нашей республике хотят принять Налоговый кодекс, в котором этот незначительный сектор образования приравнивается к большому бизнесу», — подчеркивается в обращении.

В ассоциации считают, что подобные льготы должны распространяться и на частные школы, поскольку классы в государственных переполнены и санитарные нормы нарушены.

В настоящее время в ассоциацию входят 54 частных детских сада и школы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208748/
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