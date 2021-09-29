За рубежом находится свыше 750 тысяч мигрантов-кыргызстанцев. Такие данные привел на круглом столе «Привлечение потенциала трудовых мигрантов к процессам развития в Кыргызстане» директор департамента внешней миграции МИД Таштанбек Каймазаров.

По его словам, на протяжении многих лет миграционное сальдо остается отрицательным.

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«Из-за ограниченных ресурсов, особенно в сельской местности, миграция внутри страны или за ее пределы рассматривается молодежью как единственная возможность трудоустроиться и повысить свой социальный статус», — сказал он.

Чиновник добавил, что семьи мигрантов благодаря денежным переводам более обеспечены. «Зачастую переводы составляют более половины общих доходов семьи», — отметил он.

Таштанбек Каймазаров отметил, что еще одной из тенденций современных миграционных процессов является устойчивая феминизация. «По данным миграционного статистического комитета, начиная с 2014 года число женщин, участвующих в миграции, значительно превышает число мужчин», — добавил он.