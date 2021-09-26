Эльдар Сайфутдинов: У кыргызстанцев сильно развито чувство локтя

В Кыргызстан приехал известный российский режиссер-постановщик Эльдар Сайфутдинов. Кроме того, он имеет большой опыт работы с лучшими площадками России и Европы, популярными артистами и спортсменами. В портфолио режиссера телевизионные шоу по заказу федеральных каналов РФ.

Эльдар Сайфутдинов — креативный продюсер и куратор фестиваля художественной гимнастики «Алина».

В интервью 24.kg он рассказал о своих впечатлениях о республике, людях и новом грандиозном проекте, который планируется реализовать в КР.

— Знаю, что нынешний визит в Бишкек для вас второй. Расскажите, как вы впервые оказались в Кыргызстане?

— В марте 2017 года я первый раз приехал в Кыргызстан и оказался в распоряжении вашей Федерации художественной гимнастики. Меня сюда отправила Алина Кабаева, чтобы мы привезли команду художественной гимнастики из Кыргызстана на фестиваль «Алина». В этом году со мной связалась директор международного фонда «Жетиген» Асель Енгалычева. Она рассказала, что есть идея провести совместно с Федерацией художественной гимнастики большой фестиваль.

Я согласился помочь. Глупо было бы отказаться, это интересно. Эльдар Сайфутдинов

— Мы не привыкли, чтобы нас часто жаловали такие гости и тем более с какими-то грандиозными проектами...

— Могу сказать точно, что проект получается интересный, даже по московским меркам. Наша идея — показать ретроспективу истории Кыргызстана и России силами художественной гимнастики. При этом все это будет усилено цирковыми артистами, акробатическими дисциплинами, хореографией, другими видами спорта.

Когда спорт становится выразительным средством искусства, рождается спектакль, а не просто номера. Эльдар Сайфутдинов

— Вы уже успели многое посмотреть в Кыргызстане. Вам это интересно просто с точки зрения знакомства с культурой или пригодится для работы?

— Это поможет в работе. Ваша почва совсем не периферийная. Я не могу сказать, что из двух не очень подходящих вещей мы сейчас делаем супершоу. Нет. Тут вполне себе самостоятельные хорошие артисты, с которыми приятно работать. И фантастический рост художественной гимнастики. По сравнению с 2017 годом заметен большой прогресс. И очевидно, что он идет в первую очередь на уровне тренеров, что потом передается детям. Недавно у меня было турне по пяти большим гимнастическим командам России. И вот вы совершенно от них не отличаетесь.

Фото Федерации художественной гимнастики России. Кыргызстанские гимнастки на фестивале «Алина»

— Ключевая история, почему обращаются ко мне, когда хотят шоу сделать, — нужен смысл. Это не просто показать вершины способности человека в какой-то сфере: вот мы прыгаем, скачем, стреляем и на этом все. Нет, мы должны имеющимися инструментами рассказать историю, чтобы это зацепило, чтобы люди это проживали.

Народ Кыргызстана — это очень благодарная публика. Эльдар Сайфутинов

— Когда вы успели это оценить?

— Мое последнее шоу называется «Кто я». Оно вообще не имеет отношения к спорту. Это драматический спектакль, по большому счету новый вид проповеди. Шоу создано по заказу Духовного управления мусульман России. 16 мая 2021 года была премьера в Crocus в зале из 5 тысяч человек. Половина зала — были люди из Кыргызстана.

Могу сказать, что дружнее диаспоры, чем кыргызская, народности в Москве нет. Эльдар Сайфутдинов

Я видел это на шоу. Люди вместе, у них общие интересы, стремления, чувство локтя очень сильно развито у кыргызстанцев. Это очень чувствительная публика. Поэтому я надеюсь, что здесь тоже будет восприятие такое же, как в Москве.

— Каковы ваши впечатления от пребывания в самом Кыргызстане?

— Здесь очень радушно, очень все вкусно. Я могу сказать, что многое уже попробовал. Я до сих пор помню свой первый приезд сюда, когда у меня было просто какое-то гастрономическое откровение. Я был удивлен, что тут так все вкусно.

— Какое блюдо больше всего впечатлило?

— Форель. Меня очень удивил ее вкус. Я бываю на Кавказе, там разные есть блюда из этой же рыбы, но у вас самая вкусная.

— Иностранных гостей некоторые блюда нашей национальной кухни приводят в шок. Например, та же голова барана...

— Ну, ее же не надо есть целиком. И потом, я татарин, поэтому не могу сказать, что вся кыргызская кухня в новинку. Относительно близко все.

— Вернемся к фестивалю. Можете приоткрыть завесу тайны? Чего ждать зрителю?

— Мы используем очень красивую вашу площадку — большой концертный зал Филармонии. Все это будет в театральной подаче. Если мы говорим о концепции, то мы хотим показать историю Кыргызстана в параллели с Россией.

Я, как режиссер, постараюсь не делать прилизанную идиллию, которой не было. Хочется показать разное. Эльдар Сайфутдинов

Хотя от того, что ты видишь в городе, как люди говорят, становится понятно, что Россия рядом и сыграла большую роль в Кыргызстане. В этом плане не придется выдумывать и выворачиваться, чтобы не рассорить народы. Здесь можно своей работой только усилить дружбу, напомнить в очередной раз, как много народы прошли рядом, вместе сделали. Не только Россия дала Кыргызстану, но и Кыргызстан России.

Фото из интернета. Российский режиссер Эльдар Сайфутдинов поставит в Кыргызстане грандиозное шоу

— Будете ли проводить какие-то мастер-классы, делиться опытом у нас в стране или сосредоточитесь только на постановке шоу?

— Я, как режиссер, определю общую канву спектакля. А дальше будет уже возможность максимально реализоваться постановщикам, потому что каждый на своем месте точно знает больше, чем я. Моя задача — их объединить и усилить. Я, конечно же, попрошу какие-то вещи, по-другому взглянуть на свою работу. Попрошу задаться вопросом: «А что я хочу, чтобы зритель почувствовал в этот момент?». Но все равно это будет не столько обучение, сколько совместная работа.

Если люди не будут откликаться, и если я понимаю, что эта работа формальная, то я не буду с ними работать. Эльдар Сайфутдинов

— То есть все очень жестко?

— Да. Ну а если не так, то зачем вообще работать? Если человек хочет реализоваться, то я дам максимум свободы. Как показывает практика организации фестиваля Алины Кабаевой, такие события дают большую возможность роста всей отрасли. Каждый раз создается новая планка, к которой все тянемся.

— А нужны ли профессиональным спортсменам такие «развлекушки»?

— Да, в широком понимании — это развлечение. Но это все равно искусство, спорт, пусть и не высших достижений. Участие первых номеров сборной России по художественной гимнастике в подобных мероприятиях говорит об их значимости для роста и развития всей отрасли. Такого плана фестивали могут расширить рамки стандартов. Дать возможность детям развиваться в разных направлениях, реализовать себя. Если человек будет понимать, что в жизни много дорог, ты можешь найти себя, это очень важно.