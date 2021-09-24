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Общество

Военным повысили зарплату, но ее все равно не хватает

Зарплата военнослужащих с 1 августа была повышена. На 50 процентов оклад офицеров и на 30 — сержантов. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщил заместитель начальника финансового управления Минобороны Асхат Оморов.

«Если раньше командир взвода получал зарплату 7 тысяч 600 сомов, сейчас он получит 12 тысяч. Если командир бригады получал 9 тысяч, то после повышения он получает 14 тысяч сомов», — сказал он.

В то же время замначальника признал, что даже с учетом повышения зарплат этих денег военнослужащим все равно не хватает.

«Средняя зарплата по стране составляет порядка 18 тысяч сомов, а командир даже с повышением получает 12 тысяч — иначе говоря, ниже среднего. Безусловно, это лучше, чем было, но все равно чувствуется нехватка денег. Мы продолжаем работать над тем, чтобы обеспечить военнослужащих социальными гарантиями», — отметил Оморов.

По его словам, в 2018 году, после повышения зарплат в МВД и ГКНБ из Министерства обороны начался большой отток кадров. Офицер выразил надежду, что после повышения зарплат у военных этот процесс замедлится.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208203/
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