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Общество

Передумали. Мэрия Бишкека отзывает проект постановления о принятии автомашины

Мэрия Бишкека отзывает проект постановления БГК о принятии автомашины в муниципальную собственность. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, такое решение принял мэр Айбек Джунушалиев «с учетом мнения горожан».

«Автомобиль Toyota Prado 2010 года выпуска будет передан Министерству транспорта и дорог в установленном порядке», — отметили в муниципалитете.

Напомним, накануне проект постановления был вывешен на общественное обсуждение на сайте БГК. В справке-обосновании к нему отмечено, что мэрия из-за отсутствия муниципальных автотранспортных средств представительского класса обратилась с письмом в адрес кабинета министров с просьбой рассмотреть возможность предоставления машины. Фонд по управлению государственным имуществом дал положительный ответ, сейчас автомобиль находится на балансе Министерства транспорта и коммуникаций.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208060/
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