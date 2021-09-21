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Общество

На тротуаре стоят столики. В мэрии отреагировали на жалобу горожанина

Бишкекглавархитектура отреагировала на сообщение о столиках, установленных на тротуаре по улице Линейной.

По данным муниципального предприятия, владельцу кафе «Бахчай» дали устное предупреждение. В течение часа тротуар освободили.

Бишкекглавархитектуры
Фото Бишкекглавархитектуры. Тротуар возле кафе «Бахчай»

Что касается второго кафе — «На мосту», известно, что навесы заведения установлены без разрешения. По этому факту владельцу вручили уведомление. Информацию также направили в управление земельными ресурсами мэрии Бишкека для принятия мер.

Ранее читатель 24.kg сообщал, что на тротуаре по улице Линейной в Бишкеке невозможно пройти из-за кафе.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207854/
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