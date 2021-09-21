На тротуаре стоят столики. По улице Линейной в Бишкеке нельзя пройти из-за кафе

На тротуаре по улице Линейной в Бишкеке невозможно пройти из-за кафе. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, чтобы пройти, пешеходы должны передвигаться по проезжей части, потому что на тротуаре стоят столики для посетителей кафе «Бахчай».

«Как и кто составлял план этой дороги? Если эта земля принадлежит владельцам кафе, то зачем на ней проложили тротуар? Если это муниципальная земля, то почему кафе спокойно работает на тротуаре?» — задается вопросом читатель.

Напомним, летом дорога по Линейной была отремонтирована. В рамках проекта также установлены остановки для общественного транспорта и проложены тротуары, которых здесь раньше не было вообще. Однако пешеходы все равно вынуждены выходить на проезжую часть, потому что точки общепита захватили пешеходные зоны.

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