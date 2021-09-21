В Республиканском центре иммунопрофилактики объяснили, зачем им блогер

В Республиканском центре иммунопрофилактики (РЦИ) прокомментировали закупку услуг блогера за 1,4 миллиона сомов.
По его данным, тендер объявлен в рамках проекта Глобального альянса по вакцинации и иммунизации (ГАВИ) для продвижения инактивированной полиомиелитной вакцины (ИПВ) через социальные сети и сайт РЦИ для повышения уровня информированности населения о важности вакцинации.
«Согласно тендерной информации, планируется составление контракта на долгосрочной основе (в течение 12 месяцев по заявкам закупающей организации) с предоставлением профессиональной фото- и видеосъемки не менее одного раза. Также имеются рекламные прокрутки и прямые эфиры с медиаинфлюенсерами, а также работа с ними на долгосрочной основе сроком на год», — отметили в РЦИ.
В центре напомнили, что 30 августа 2021 года внесено изменение в Закон «О государственных закупках», по которому закупающая организация по каждой статье может проводить закупку прямым методом заключения до 5 миллионов сомов.