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Общество

Республиканский центр иммунопрофилактики наймет блогера за 1,4 миллиона сомов

Республиканский центр иммунопрофилактики наймет блогера за 1,4 миллиона сомов. Об этом сообщил портал государственных закупок.

Блогер потребовался для продвижения ИПВ-кампании (иммунизации инактивированной полиомиелитной вакциной. — Прим. 24.kg) через социальные сети и паблики. В перечне задач подготовка сценария для пяти блогеров: тексты о вакцинации, включенные в календарь профилактических прививок, обращение к родителям по получению вакцины против полиомиелита и другие.

Отмечается, что число подписчиков должно быть не менее 100 тысяч, а охват сторисов — не менее 2 тысяч.

скриншот с сайта госзакупок
Фото скриншот с сайта госзакупок

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207768/
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