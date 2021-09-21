Автолюбители Бишкека митингуют против компании «Вега». Требуют отменить штрафы

В Бишкеке на акцию протеста вышли автолюбители. Десять человек возле здания компании «Вега» требуют аннулировать незаконные штрафы за нарушения ПДД, которые они получают по почте.

«Почему автолюбителей и таксистов штрафуют несправедливо? У чиновников с огромными штрафами они каким-то образом исчезают. Что касается камер-трехножек, то у каждой из них есть идентификационный номер, который ежегодно должен проходить через «Кыргызстандарт» и получать сертификат, но номера оказываются битые и не совпадают. Требуем, чтобы незаконные трехножки убрали с наших дорог. Почему их не ставят в других регионах страны, где есть много опасных участков? Обращались к властям с официальными письмами, но ответов до сих пор нет», — рассказал участник акции протеста Акжолтой Тукунов.