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Общество

Автолюбители Бишкека митингуют против компании «Вега». Требуют отменить штрафы

Фото 24.kg. Акция протеста автолюбителей

В Бишкеке на акцию протеста вышли автолюбители. Десять человек возле здания компании «Вега» требуют аннулировать незаконные штрафы за нарушения ПДД, которые они получают по почте.

«Почему автолюбителей и таксистов штрафуют несправедливо? У чиновников с огромными штрафами они каким-то образом исчезают. Что касается камер-трехножек, то у каждой из них есть идентификационный номер, который ежегодно должен проходить через «Кыргызстандарт» и получать сертификат, но номера оказываются битые и не совпадают. Требуем, чтобы незаконные трехножки убрали с наших дорог. Почему их не ставят в других регионах страны, где есть много опасных участков? Обращались к властям с официальными письмами, но ответов до сих пор нет», — рассказал участник акции протеста Акжолтой Тукунов.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207804/
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