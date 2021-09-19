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Общество

Дешевеют только бараки, или Что происходит на рынке недвижимости

В последний год жилищный рынок несколько приуныл, но сейчас ситуация понемногу выправляется. Примечательно, что на цене квадратного метра падение покупательского интереса практически не отразилось. Международная компания Baker Tilly проанализировала куплю-продажу недвижимости с 2018 года по первый квартал 2021-го.

В Бишкеке квадратные метры по осени считают. Эта пора — самое популярное время для покупки недвижимости. Пик сделок пришелся на октябрь 2019 года. У нынешней осени все шансы побить этот рекорд. А вот минимум за три года был в апреле 2020-го, в разгар пандемии — всего 21 сделка за месяц.

Больше всего пользуются спросом квартиры индивидуального типа, на их долю приходится более трети всех сделок. Практически не уступает им по популярности 105-я серия, хотя такие дома чаще всего уже не новые — строить их в столице начали давно, в 70-х годах прошлого века.

Огромные квартиры не популярны. Хоромы площадью от 200 квадратов и выше за три года купили только 27 раз. Самыми востребованными были квартирки от 40 до 60 квадратных метров, на их долю пришлась почти половина общего объема сделок.

Если говорить о цене, то охотнее всего кыргызстанцы платят за квартиры в домах монолитных и построенных по индивидуальным проектам. Дешевле всего — барачного типа. Стабильно востребованными и средними по цене остаются квартиры 105-й и 106-й серий.

Но цена квартиры зависит не только от площади.

Некоторые трешки стоят дешевле однушек. Конечно, и качество жилплощади при этом несопоставимое.

Цена на квартиры постоянно меняется. В 2020-м квадратный метр недвижимости подорожал на 3,4 процента по сравнению с предыдущим годом. Если смотреть по типу квартир, больше всего изменилась цена квадратного метра жилья в бараках, она упала за год почти на треть. Сталинки тоже подешевели, цена квадратного метра в них снизилась на 13,5 процента. Некоторые эксперты связывают это с возрастом этих квартир — все они давно требуют капитального ремонта, а то и сноса. При этом квартиры в хрущевках и 105-й серии немного, но в цене выросли.

Безусловно, сейчас ситуация на рынке жилья не показательная, пандемия сильно повлияла на формирование спроса. Не исключено, что в следующем году на рынке недвижимости будет совсем другая картина.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207588/
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