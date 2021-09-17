Алмазбеку Атамбаеву вручили очередное уведомление о подозрении в преступлении

Бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву вручили уведомление о подозрении в преступлении в рамках уголовного дела о незаконной выдаче в 2016 году паспортов граждан Кыргызстана 10 уроженцам Турции. Об этом сообщил его адвокат Замир Жоошев.

«В день рождения Алмазбеку Атамбаеву вручили уведомление о подозрении в преступлении — незаконной выдаче гражданства Орхану Инанды и другим уроженцам Турции», — сказал он.

Сегодня бывшему главе государства исполнилось 65 лет.

В ходе расследования установлено, что в 2016 году под председательством комиссии по вопросам гражданства при президенте Кыргызской Республики (им на тот момент являлся Алмазбек Атамбаев. — Прим. 24.kg), которую возглавлял руководитель аппарата главы государства Фарид Ниязов, принято незаконное решение о принятии в гражданство 10 уроженцев Республики Турция.

Продолжаются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия в рамках досудебного производства по установлению всех причастных лиц.

Ранее началась проверка по выдаче паспорта Орхану Инанды. ГУВД Бишкека сообщило, что у директора МОУ «Сапат» есть двойное гражданство. Он получил кыргызский паспорт в 2012-м.

Что касается Алмазбека Атамбаева, в отношении него возбудили несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, фактам коррупции и легализации преступных доходов.

Фарида Ниязова задержали после событий в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019-го.