Стоимость питания в детских садах Бишкека не пересматривалась с 2011 года

Стоимость питания в детских садах не пересматривалась с 2011 года. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по социальным вопросам сообщила вице-мэр Виктория Мозгачева.

Она отметила, что в мэрии подготовили предварительные расчеты по стоимости питания согласно установленным требованиям по соблюдению калорийности, перечню продуктов и другому.

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«Необходимо поднять стоимость питания для детей в возрасте до трех лет до 100 сомов (сейчас 58 сомов), для остальных — до 120 сомов (сейчас 60 сомов) в день», — отметила она.

При этом половину стоимости будет, как и сейчас, оплачивать муниципалитет, вторую — родители, за исключением специальных садов и льготных категорий.

«В этом случае годовая потребность составит 300 миллионов сомов, но в бюджете заложено 153 миллиона сомов, потребуется еще 147 миллионов. Если пересмотрим данные нормы сейчас, то до конца года надо изыскать еще 39 миллионов сомов», — отметила она.

Депутат Гульназ Халилова предложила сразу заложить более высокую цену. «Цены быстро растут. Поверьте, через полгода, когда начнется очередной этап инфляции, будем говорить о нехватке средств. Лучше сразу 150 сомов установить, чтобы потом год или два не поднимать этот вопрос», — сказала она.

Кроме того, депутаты обсудили стоимость питания учеников начальных классов. По их мнению, выделяемых сегодня 14 сомов недостаточно. Они попросили вице-мэра изучить этот вопрос и предоставить расчеты.