Жители Чаткальского района вышли на митинг против золотодобывающей компании

Жители Чаткальского района Джалал-Абадской области вышли на митинг против золотодобывающей компании «Вертекс Голд Компани». Об этом 24.kg сообщили местные жители.

На акцию протеста собралось около 150 человек из восьми сел: Курулуш, Жаны Базар, Ак-Таш, Айгыр-Жал, Каныш-Кыя, Коргон-Сай, Башкы-Терек, Чакмак-Суу.

«Местные жители изначально были против прихода золотодобывающей компании. Но в 2018 году тогдашний аким Канжарбек Эшалиев приняли протокол, в котором якобы сельчане дали свое согласие на разработку. Нас беспокоит то, что дамба расположена между двумя реками. Жители предлагали перенести ее в другое место, но этого не делается. Фирма также перешла за черту разрешенной лицензионной площади», — рассказал один из сельчан.

Он отметил, что на место митинга прибыл заместитель акима Чаткальского района. В полпредствесообщили, что выясняют обстоятельства ситуации.

Регистрация ОсОО «Вертекс Голд Компани» в Министерстве юстиции на разработку золоторудного месторождения Джамгыр в Чаткальском районе проведена в сентябре 2003 года. В 2015-м в МВД заявили, что при перерегистрации компании на протяжении нескольких лет использовался поддельный паспорт.