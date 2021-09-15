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Общество

Новый закон об образовании запрещает тестирование для поступления в первый класс

Тестирование детей дошкольного возраста при поступлении в общеобразовательные организации не допускается. Об этом говорится в проекте нового закона КР «Об образовании».

Согласно документу, не допускается проведение тестирования и различных видов исследований воспитанников дошкольных образовательных организаций, не предусмотренных государственным стандартом дошкольного образования, без согласия их родителей (законных представителей).

Ранее эта норма была предусмотрена в Законе «О дошкольном образовании».

Напомним, Министерство образования и науки разработало новый закон об образовании и вынесло его на общественное обсуждение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207165/
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