Всемирный день чистоты. Волонтеры проведут республиканский субботник

«Проблема экологии освещается в СМИ и масс-медиа недостаточно. Когда выезжаем за город, видим горы мусора. Для людей, детей не проводится информационных мероприятий о сохранении экологии. Кыргызстан четвертый год отмечает Всемирный день чистоты, волонтеры проводят акцию по очистке окружающей среды. Этими акциями мы хотим изменить сознание людей», — рассказала инициатор субботника Айжан Чыныбаева.

По их словам, 18 сентября отмечается Всемирный день чистоты.

Волонтеры призывают кыргызстанцев выйти на республиканский субботник. Об этом они сообщили на пресс-конференции.

Она отметила, что проведение республиканского субботника поддержали аппарат президента, кабинет министров, частные компании и горожане.

При этом инициаторы подчеркнули, что в акцию не будут вовлекаться учителя, врачи и дети школьного возраста.

Субботник в Бишкеке будет проводиться на стихийных свалках и местах отдыха, всего на 100 точках.

Организаторы призывают людей в этот день убраться во дворе своего дома, своей организации и поделиться в соцсетях о проделанной работе с фотографиями до и после с подписью о том, что участвует в акции приуроченной ко Всемирному дню чистоты.

«Те, кто хочет выехать с волонтерами на определенные точки, могут связаться с нами в соцсетях на странице общественного фонда «Эко Деми», — заключила одна из инициаторов Гульбарчин Суюнова.