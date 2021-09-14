В мэрии Бишкека напомнили, на каких улицах продолжается ремонт

В столице продолжают ремонтировать дороги. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, по линии управления капитального строительства продолжается ремонт на 27 улицах.

На 11 улицах укладывают асфальт:

улица Сухэ-Батора от улицы Каралаева до улицы Шабдана Баатыра;

улица Новая от улицы Ленской до улицы Жениш в жилом массиве «Жениш»;

улица Туголбая-Ата от улицы Орозбекова до улицы Ибраимова;

улица Кулатова от улицы Каракульской до улицы Байтика Баатыра;

улица Архитекторов от улицы Киргизской до МЧК в жилом массиве «Ак-Босого»;

улица Ажибека Баатыра от улицы Жунусалиева до проспекта Манаса;

улица Баба-Ата от улицы Бакаева до улицы Садырбаева;

улица Шералиева от улицы Жайыла Баатыра до улицы Ахунбаева;

улица Култегин от улицы Гидростроителей до улицы Энесай-20 в жилом массиве «Энесай»;

улица Турусбекова от улицы Ташкентской до улицы Щербакова;

улица Абдумомунова от проспекта Манаса до улицы Тоголока Молдо.

На девяти улицах ведутся земляные подготовительные работы под укладку асфальтобетонного покрытия.

Муниципальное предприятие «Бишкекасфальтсервис» также проводит дорожные работы на 11 отрезках улиц:

улицы Алтын Ордо-3 и Алтын Ордо-6 в жилом массиве «Алтын-Ордо»;

в 7-м микрорайоне от медицинского центра «Бона» до дома № 6;

улица Гражданская от улицы Торокула Айтматова до улицы Курманджан Датки;

улица Веселая от проспекта Жибек Жолу до улицы Салиевой;

улица Шиш-Тобо от улицы Джамгерчинова до улицы Товарной;

улица Кайназарова от улицы Джамгерчинова до железнодорожной станции;

улица Мыскал от улицы Ганди до улицы Мидин со строительством моста;

улица Республиканская от улицы Окраинной (БЧК) до улицы Мыскал;

улица Дыйкан от улицы Месароша до улицы Нарвской;

улица Месароша от улицы Месароша до Набережной.

В муниципалитете добавили, что для уменьшения пробок открыта проезжая часть улиц, но на них продолжают обустраивать тротуары. Это: