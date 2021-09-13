Кыргызстанца, задержанного ГКНБ Таджикистана, отпустили под домашний арест

Кыргызстанца, задержанного спецслужбами Таджикистана, отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщили в УВД Баткенской области.

Уточняется, что в настоящий момент житель села Уч-Добо Баткенского района Кубанычбек Акматов находится в Худжанте.

Напомним, Кубанычбека Акматова задержали, когда он выехал в сторону села Уч-Добо, таджикские силовики остановили его на транзитной дороге. Его обвинили в том, что он собирался продавать траву гражданам РТ. При задержании у него было 100 килограммов, предположительно, ферулы высокогорной.