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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Кыргызстанца, задержанного ГКНБ Таджикистана, отпустили под домашний арест

Кыргызстанца, задержанного спецслужбами Таджикистана, отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщили в УВД Баткенской области.

Уточняется, что в настоящий момент житель села Уч-Добо Баткенского района Кубанычбек Акматов находится в Худжанте.

Напомним, Кубанычбека Акматова задержали, когда он выехал в сторону села Уч-Добо, таджикские силовики остановили его на транзитной дороге. Его обвинили в том, что он собирался продавать траву гражданам РТ. При задержании у него было 100 килограммов, предположительно, ферулы высокогорной.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206891/
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