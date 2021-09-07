Стресс может привести к ухудшению здоровья. Вышла экспертиза Алмазбека Атамбаева

Вышли результаты медицинской экспертизы, проведенной в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Об этом 24.kg сообщил адвокат Сергей Слесарев.

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По его словам, материалы экспертизы поступили в Первомайский районный суд Бишкека. В заключении отмечается: анализ представленных документов Атамбаева показал, что состояние его здоровья ухудшилось после перенесенного в 2020 году коронавируса.

«Эксперты выявили коронарную болезнь сердца и остеохондроз грудных и поясничных позвонков с поражением межпозвонковых дисков. От лабораторных биохимических исследований Атамбаев отказался. При этом в заключении указывается, что возможные стрессовые ситуации могут привести к ухудшению течения кардиологических заболеваний и развитию осложнений. Мы будем требовать освобождения Алмазбека Атамбаева», — сказал Сергей Слесарев.

В отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019-го, коррупции и легализации преступных доходов. Недавно ему предъявили обвинение в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции.