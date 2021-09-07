13:01
USD 84.77
EUR 100.58
RUB 1.16
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Стресс может привести к ухудшению здоровья. Вышла экспертиза Алмазбека Атамбаева

Вышли результаты медицинской экспертизы, проведенной в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Об этом 24.kg сообщил адвокат Сергей Слесарев.

Читайте по теме
Алмазбек Атамбаев отказался от стационарного лечения

По его словам, материалы экспертизы поступили в Первомайский районный суд Бишкека. В заключении отмечается: анализ представленных документов Атамбаева показал, что состояние его здоровья ухудшилось после перенесенного в 2020 году коронавируса.

«Эксперты выявили коронарную болезнь сердца и остеохондроз грудных и поясничных позвонков с поражением межпозвонковых дисков. От лабораторных биохимических исследований Атамбаев отказался. При этом в заключении указывается, что возможные стрессовые ситуации могут привести к ухудшению течения кардиологических заболеваний и развитию осложнений. Мы будем требовать освобождения Алмазбека Атамбаева», — сказал Сергей Слесарев.

В отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019-го, коррупции и легализации преступных доходов. Недавно ему предъявили обвинение в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206259/
просмотров: 853
Версия для печати
Материалы по теме
Убийство Айзады. Прекратить дело в отношении обвиняемого просит адвокат
Убийство Айзады. Обвиняемому просят назначить пробационный надзор
Убийство Айзады. С обвиняемых требуют взыскать материальный и моральный ущерб
Убийство Айзады. Одному подсудимому просят переквалифицировать обвинение
Без слова «грязь» не обошлось. Обращение Атамбаева ко Дню независимости
Убийство Лимонти. Жена убитого кримавторитета против присутствия прессы в суде
Дочерние компании Centerra ходатайствуют о наложении штрафа на правительство КР
В Бишкеке мужчину обвинили в попытке изнасилования дочек. Суд отпустил его
Митинг в поддержку Темира Сариева завершился. Процесс перенесен на завтра
Дело «Кумтора». Темира Сариева не доставили в Бишкекский городской суд
Популярные новости
Почти 11&nbsp;тысяч абонентов в&nbsp;Бишкеке на&nbsp;четыре дня останутся без газа Почти 11 тысяч абонентов в Бишкеке на четыре дня останутся без газа
Неделя-24. В&nbsp;Кыргызстане повысят пенсии, и&nbsp;сколько партий собралось на&nbsp;выборы Неделя-24. В Кыргызстане повысят пенсии, и сколько партий собралось на выборы
Мерьем Узерли выбрала для пресс-конференции наряды от&nbsp;кыргызстанских дизайнеров Мерьем Узерли выбрала для пресс-конференции наряды от кыргызстанских дизайнеров
Не&nbsp;приближаться! Почему здание Нацбиблиотеки стало опасно для бишкекчан Не приближаться! Почему здание Нацбиблиотеки стало опасно для бишкекчан
Бизнес
Смартфон+интернет для школы и&nbsp;дома Смартфон+интернет для школы и дома
Центральноазиатский форум по&nbsp;управлению интернетом пройдет в&nbsp;Бишкеке Центральноазиатский форум по управлению интернетом пройдет в Бишкеке
Иммунотерапия при борьбе с&nbsp;раком желудка Иммунотерапия при борьбе с раком желудка
Граждане РФ&nbsp;могут проголосовать на&nbsp;территории Кыргызстана. Список участков Граждане РФ могут проголосовать на территории Кыргызстана. Список участков
7 сентября, вторник
12:56
Использовать ресурсы Кыргызстана и не брать кредиты предлагает спикер парламента Использовать ресурсы Кыргызстана и не брать кредиты пре...
12:50
Самомнение зашкалило. Талант Мамытов: Стабильность в стране установил парламент
12:43
В Брюсселе прошел 11-й раунд Диалога по правам человека Кыргызстан — ЕС
12:27
Стресс может привести к ухудшению здоровья. Вышла экспертиза Алмазбека Атамбаева
12:27
Водитель мусоровоза в Бишкеке нашел портмоне с казахским паспортом