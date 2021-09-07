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Общество

«Тазалык» vs «Комтранском». Мэр Бишкека взял разбирательство под личный контроль

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев взял под личный контроль решение проблемы с вывозом мусора в Октябрьском районе. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

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По ее данным, накануне вечером и сегодня утром градоначальник лично проинспектировал Октябрьский район столицы.

Отмечается, что из-за неисполнения ОсОО «Комтранском» своих обязательств должным образом и недостаточной работы муниципального предприятия «Тазалык» в этом районе жители испытывают неудобства и жалуются, что мусор скапливается в баках.

Помимо жалоб на некачественную работу частного подрядчика и городских служб, горожане пишут, что при отсутствии нормального вывоза мусора они получили одновременно две квитанции на оплату этих услуг — от «Комтранскома» и «Тазалыка».

Айбек Джунушалиев просит бишкекчан, получивших две квитанции, не оплачивать пока ни по одной из них. По квитанциям, которые жители уже успели оплатить, сделают взаиморасчеты между «Тазалыком» и «Комтранскомом» по итогам разбирательства.

Ранее сообщалось, что жителей дома № 10 в 3-м микрорайоне заставляют платить за услуги по вывозу мусора по двум квитанциям разных предприятий. В МП «Тазалык» заявили, что, согласно распоряжению мэрии, Октябрьский район передали на обслуживание муниципального предприятия с 1 августа. Однако юрист ОсОО «Комтранском» Елена Петри уверяет, что принимать оплату услуг по вывозу мусора вправе только они.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206241/
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