Кому платить? Бишкекчанам пришли квитанции за вывоз мусора от двух предприятий

Жителей дома № 10 в 3-м микрорайоне заставляют платить за услуги по вывозу мусора по двум квитанциям разных предприятий. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Фото читателя 24.kg. Квитанции за вывоз мусора

По его словам, уже несколько лет территорию обслуживает ОсОО «Комтранском». Но за август пришли квитанции и от МП «Тазалык».

«Звонили в «Комтранском», нам сказали, что ничего не поменялось — они вывозят мусор и платить следует по их квитанциям. Обратились в «Тазалык». Там ответили, что теперь мусор вывозят они. Возможно, и другим жителям в нашем микрорайоне пришли две квитанции. Что делать? Кому платить в итоге?» — задается вопросом горожанин.

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В МП «Тазалык» сообщили 24.kg, что, согласно распоряжению мэрии, Октябрьский район столицы передали на обслуживание муниципального предприятия с 1 августа.

«Мы распечатали квитанции и разносим своим абонентам. Частная компания (ОсОО «Комтранском». — Прим. 24.kg) судится с мэрией. Но от муниципалитета пока не было никаких дополнительных указаний. Поэтому работаем по распоряжению и оказываем услугу. Абоненты должны оплачивать квитанции от МП «Тазалык». Каждый из них может звонить нам и уточнять все детали», — рассказали редакции.

Однако юрист ОсОО «Комтранском» Елена Петри уверяет, что принимать оплату услуг по вывозу мусора вправе только они.

«Распоряжения мэрии и муниципальной администрации Октябрьского района обжалованы в судебном порядке. По определениям административного суда столицы распоряжения приостановлены, не действуют. «Тазалык» не вправе вывозить мусор и принимать оплату. Однако муниципальное предприятие наглым образом игнорирует судебные акты», — подчеркнула она.

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