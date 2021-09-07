Миротворцы Кыргызстана. Кто вернет им отнятую боевую славу?

Угроза, нависшая сегодня над Центральной Азией из-за ситуации в Афганистане, не нова. В начале 90-х, когда Советского Союза не стало, талибы уже подбирались вплотную к границам СНГ.

Тогда на защиту общих рубежей безопасности были брошены добровольцы. Свой миротворческий батальон для охраны таджикско-афганской границы сформировал и Кыргызстан.

С 1992 по 1999 год службу в горячей точке прошли тысячи кыргызских солдат. Позже государство предпочло о них забыть. Лишили даже положенных льгот.

Голод и мерзлые окопы

Джаныбек Бейшенов сегодня председатель Союза ветеранов миротворцев таджикско-афганской границы. Весной 1994 года он был обычным призывником. Служил в Кой-ташском полку. Спустя восемь месяцев службы принял решение стать миротворцем.

Фото 24.kg. Джаныбек Бейшенов - председатель Союза ветеранов миротворцев таджикско-афганской границы

«В январе нас собрали на сборы в Кой-Таше. Со мной было 200 человек — 2 роты и взвод разведки. На подготовку ушел месяц. Изначально нас хотели забросить на передовую перед казахским батальоном. Жаркое было место. Но решением судьбы мы попали на другой участок границы», — вспоминает Бейшенов.

Выдав вооружение, экипировку и сухпайки, миротворцев вначале переправили в Ош, а оттуда наземным транспортом в Таджикистан.

«Сутки ехали до Мургаба, переночевали. Еще сутки добирались до Ишкашима. Четверо суток ждали распределения в погранотряде. Там не думали, что мы задержимся. Места не всех не хватало. Наша рота спала в казарме на полу, завернувшись в плащ-палатки. Другая рота ночевала в большой палатке на улице. На дворе был февраль», — продолжает собеседник.

Часть кыргызского батальона, в котором служил Бейшенов, направили в село Шамбедех. Роту выгрузили в горах на абсолютно пустом месте.

Фото 24.kg. Июнь 1995 года. Джаныбек Бейшенов на фото крайний слева.

«Там не было никаких условий. Совершенно. У реки стоял заброшенный таджикский дом с земляным полом. Стали обживаться. Рыли окопы, выставляли посты. Начали поголовно болеть. Условия, и правда, ужасные. Через месяц оставили этот дом и поднялись выше в горы на небольшой выступ. На нем сделали второй пост. Опять начали все сначала. Зима снег по колено. Первое время жили в палатках», — говорит миротворец.

Тем, кто не копал землю зимой, сложно объяснить, каких сил стоит вырыть полноценный окоп. Земля, по воспоминаниям бойца, промерзала на полметра. Эту ледяную глыбу вскрывали ломами и кирками.

«Первое, что нас удивило, — местные жители. В лютый холод, в минус сорок градусов, мы промерзали насквозь даже в валенках, а они бегали в калошах на босу ногу, как ни в чем не бывало. Когда увидели — глазам своим не поверили. И что интересно — никто из них не болел», — вспоминает Бейшенов.

Фото военного корреспондента Александра Кима. Пулеметное гнездо

Те же местные жители начали приносить кыргызским солдатам хлеб — тонкие пресные лепешки, когда продовольствие у них кончилось. Со снабжением была беда. Положенная гумпомощь часто разворовывалась по дороге и до окопов просто не доходила. В один из моментов, когда кончились все запасы, миротворцы были вынуждены делить одну банку тушенки и булку хлеба на девять человек. На такой диете продержались неделю. Потом с едой начали помогать российские коллеги.

Первая встреча с моджахедами

«Боевиков первый раз мы увидели буквально через несколько дней после того, как обустроились. Постовой поднял шум: «Моджахеды идут!» Посмотрел в бинокль. По ту сторону Пянджа в сторону Хорога шел отряд из 17 человек. Хорошо вооруженные и экипированные. Захожу к командиру роты старшему лейтенанту Абдыкеримову. Докладываю. Опытный афганец принял верное решение. Приказал следить и первыми огонь не открывать. Отряд прошел мимо нас. Это был напряженный момент», — вспоминает ветеран.

В один из дней колонна, в которой ехали военнослужащие, попала под обстрел.

«Обстреляли со стороны Афганистана. Нас оправили назад. Пятая рота осталась вести бой. Спустя время к ним подошло усиление — российские БТРы. В тот день, к счастью, обошлось без потерь», — говорит миротворец.

Фото военного корреспондента Александра Кима. Тогда они еще не знали, что родина забудет про них на долгие годы

По словам Джаныбека Бейшенова, контингент миротворцев из Кыргызстана часто обстреливался боевиками. Были и боевые потери. Однако, сколько граждан республики погибло на границе Таджикистана в те годы, никто не знает.

«Люди умирали и от болезней, и от ран. Мы не знаем точной цифры, и даже приблизительной не знаем. Несколько раз обращались в Министерство обороны, но каждый раз нам отвечали, что это секретная информация», — уверяет он.

Фото военного корреспондента Александра Кима. 1993 год. Батальону ставят задачу

В конце октября 1995 года произошла замена батальона. Миротворцы, отслужившие положенный срок, должны были уйти еще в мае, но процесс затянулся. О двух ротах, служивших в самой дальней части границы, и вовсе забыли. Последние четыре дня солдаты провели на одной воде. В декабре их демобилизовали. Двадцатилетним ветеранам при увольнении в запас никто даже не стал разъяснять их прав.

Обворованные государством

Еще в 1992 году правительство Кыргызстана приравняло военнослужащих, выполнявших интернациональный долг на таджикско-афганской границе, к воинам-интернационалистам ДРА. По увольнению в запас Минобороны вручало им бессрочное свидетельство о льготах. Оно предусматривало ряд льгот и преимуществ, а именно:

освобождение от уплаты налогов;

бесплатное оказание медицинской помощи и бесплатное получение лекарств;

бесплатное изготовление зубных протезов;

бесплатные путевки в санаторий;

предоставление жилищной площади и ее приватизации;

предоставление 50-процентной скидки на коммунальные услуги и электроэнергию;

бесплатный проезд в общественном транспорте и в страны СНГ;

дополнительный отпуск сроком до двух недель;

внеконкурсное поступление в вуз и так далее.

Всего 34 пункта льгот.

Фото военного корреспондента Александра Кима. Кыргызские миротворцы. В фуражке - военный разведчик Айбек Мамытов.

По словам военного правозащитника Анвара Сартаева, эти льготы распространялись на военнослужащих с 1992 по 2006 год.

«По увольнению в запас, когда им вручали (но не всем) свидетельства о льготах, командиры воинских частей, как требует устав Внутренней службы, обязаны были довести до них вопросы по обеспечению правовой и социальной защиты, что не было сделано. А по прибытии в военкомат по месту жительства обязаны были взять их на учет как принимавших участие в боевых действиях и разъяснить их права по реализации льгот и преимуществ, что также не было сделано. В итоге военнослужащие, выполнившие свой интернациональный долг по защите границ СНГ, в полном объеме льготами не пользовались по той простой причине, что не знали о них», — говорит он.

В 2006 году правительство решило упразднить постановление 1992-го и лишило миротворцев льгот, ссылаясь на то, что они не включены в категорию льготников Закона КР «О ветеранах войны, ВС и тружеников тыла».

После образования Союза ветеранов миротворцев таджикско-афганской границы бывшие сослуживцы начали собираться вместе с тем, чтобы добиться справедливости. Ветераны несколько раз выходили на митинги, обращались к главе государства и правительству. Безрезультатно.

«Для большинства миротворцев важны не пособия и льготы, а сам статус о признании на законодательном уровне родным государством первых защитников независимого Кыргызстана. Они рисковали самым дорогим — жизнью, защищая Родину! Сейчас у них не только нет прав и льгот, но также почета и уважения в обществе. Считаю необходимым восстановить социальную справедливость и вернуть статус и права первым защитникам Отечества — независимого Кыргызстана!» — говорит Анвар Сартаев.

Шанс на справедливость есть

В начале августа стало известно, что кыргызстанцев, в 1990-е годы служивших на таджикско-афганской границе, могут приравнять к ветеранам войны. Соответствующие поправки в Закон «О ветеранах войны, Вооруженных сил и тружениках тыла» были вынесены на общественное обсуждение.

В справке-обосновании отмечается, что с 1992 по 1999 год, согласно межгосударственным договоренностям, подразделения Вооруженных сил Кыргызстана выполняли задачи по охране внешней границы СНГ на таджикско-афганском участке.

«В ходе столкновений с вооруженными группами нарушителей границы в результате бандитских нападений на заставы, терактов и диверсий в составе кыргызского контингента были убитые, раненые и пропавшие без вести. Несмотря на признанные заслуги и военные награды, они до сих пор не имеют официального статуса ветеранов. Действующим законодательством никаких льгот для них не предусмотрено, несмотря на боевые ордена и медали», — говорится в документе.

Отметим также, что Россия и Казахстан своих военнослужащих, охранявших наравне с нашими бойцами границы СНГ, давным-давно приравняли к ветеранам боевых действий. Этот вопрос даже не вызывал сомнений. Они пользуются льготами как ветераны Великой Отечественной войны.