Миротворцы Кыргызстана. Кто вернет им отнятую боевую славу?

Угроза, нависшая сегодня над Центральной Азией из-за ситуации в Афганистане, не нова. В начале 90-х, когда Советского Союза не стало, талибы уже подбирались вплотную к границам СНГ.
Тогда на защиту общих рубежей безопасности были брошены добровольцы. Свой миротворческий батальон для охраны таджикско-афганской границы сформировал и Кыргызстан.
С 1992 по 1999 год службу в горячей точке прошли тысячи кыргызских солдат. Позже государство предпочло о них забыть. Лишили даже положенных льгот.
Голод и мерзлые окопы
Джаныбек Бейшенов сегодня председатель Союза ветеранов миротворцев таджикско-афганской границы. Весной 1994 года он был обычным призывником. Служил в Кой-ташском полку. Спустя восемь месяцев службы принял решение стать миротворцем.
«В январе нас собрали на сборы в Кой-Таше. Со мной было 200 человек — 2 роты и взвод разведки. На подготовку ушел месяц. Изначально нас хотели забросить на передовую перед казахским батальоном. Жаркое было место. Но решением судьбы мы попали на другой участок границы», — вспоминает Бейшенов.
Выдав вооружение, экипировку и сухпайки, миротворцев вначале переправили в Ош, а оттуда наземным транспортом в Таджикистан.
«Сутки ехали до Мургаба, переночевали. Еще сутки добирались до Ишкашима. Четверо суток ждали распределения в погранотряде. Там не думали, что мы задержимся. Места не всех не хватало. Наша рота спала в казарме на полу, завернувшись в плащ-палатки. Другая рота ночевала в большой палатке на улице. На дворе был февраль», — продолжает собеседник.
Часть кыргызского батальона, в котором служил Бейшенов, направили в село Шамбедех. Роту выгрузили в горах на абсолютно пустом месте.
«Там не было никаких условий. Совершенно. У реки стоял заброшенный таджикский дом с земляным полом. Стали обживаться. Рыли окопы, выставляли посты. Начали поголовно болеть. Условия, и правда, ужасные. Через месяц оставили этот дом и поднялись выше в горы на небольшой выступ. На нем сделали второй пост. Опять начали все сначала. Зима снег по колено. Первое время жили в палатках», — говорит миротворец.
Тем, кто не копал землю зимой, сложно объяснить, каких сил стоит вырыть полноценный окоп. Земля, по воспоминаниям бойца, промерзала на полметра. Эту ледяную глыбу вскрывали ломами и кирками.
«Первое, что нас удивило, — местные жители. В лютый холод, в минус сорок градусов, мы промерзали насквозь даже в валенках, а они бегали в калошах на босу ногу, как ни в чем не бывало. Когда увидели — глазам своим не поверили. И что интересно — никто из них не болел», — вспоминает Бейшенов.
Те же местные жители начали приносить кыргызским солдатам хлеб — тонкие пресные лепешки, когда продовольствие у них кончилось. Со снабжением была беда. Положенная гумпомощь часто разворовывалась по дороге и до окопов просто не доходила. В один из моментов, когда кончились все запасы, миротворцы были вынуждены делить одну банку тушенки и булку хлеба на девять человек. На такой диете продержались неделю. Потом с едой начали помогать российские коллеги.
Первая встреча с моджахедами
«Боевиков первый раз мы увидели буквально через несколько дней после того, как обустроились. Постовой поднял шум: «Моджахеды идут!» Посмотрел в бинокль. По ту сторону Пянджа в сторону Хорога шел отряд из 17 человек. Хорошо вооруженные и экипированные. Захожу к командиру роты старшему лейтенанту Абдыкеримову. Докладываю. Опытный афганец принял верное решение. Приказал следить и первыми огонь не открывать. Отряд прошел мимо нас. Это был напряженный момент», — вспоминает ветеран.
В один из дней колонна, в которой ехали военнослужащие, попала под обстрел.
«Обстреляли со стороны Афганистана. Нас оправили назад. Пятая рота осталась вести бой. Спустя время к ним подошло усиление — российские БТРы. В тот день, к счастью, обошлось без потерь», — говорит миротворец.
По словам Джаныбека Бейшенова, контингент миротворцев из Кыргызстана часто обстреливался боевиками. Были и боевые потери. Однако, сколько граждан республики погибло на границе Таджикистана в те годы, никто не знает.
«Люди умирали и от болезней, и от ран. Мы не знаем точной цифры, и даже приблизительной не знаем. Несколько раз обращались в Министерство обороны, но каждый раз нам отвечали, что это секретная информация», — уверяет он.
В конце октября 1995 года произошла замена батальона. Миротворцы, отслужившие положенный срок, должны были уйти еще в мае, но процесс затянулся. О двух ротах, служивших в самой дальней части границы, и вовсе забыли. Последние четыре дня солдаты провели на одной воде. В декабре их демобилизовали. Двадцатилетним ветеранам при увольнении в запас никто даже не стал разъяснять их прав.
Обворованные государством
Еще в 1992 году правительство Кыргызстана приравняло военнослужащих, выполнявших интернациональный долг на таджикско-афганской границе, к воинам-интернационалистам ДРА. По увольнению в запас Минобороны вручало им бессрочное свидетельство о льготах. Оно предусматривало ряд льгот и преимуществ, а именно:
- освобождение от уплаты налогов;
- бесплатное оказание медицинской помощи и бесплатное получение лекарств;
- бесплатное изготовление зубных протезов;
- бесплатные путевки в санаторий;
- предоставление жилищной площади и ее приватизации;
- предоставление 50-процентной скидки на коммунальные услуги и электроэнергию;
- бесплатный проезд в общественном транспорте и в страны СНГ;
- дополнительный отпуск сроком до двух недель;
- внеконкурсное поступление в вуз и так далее.
Всего 34 пункта льгот.
По словам военного правозащитника Анвара Сартаева, эти льготы распространялись на военнослужащих с 1992 по 2006 год.
«По увольнению в запас, когда им вручали (но не всем) свидетельства о льготах, командиры воинских частей, как требует устав Внутренней службы, обязаны были довести до них вопросы по обеспечению правовой и социальной защиты, что не было сделано. А по прибытии в военкомат по месту жительства обязаны были взять их на учет как принимавших участие в боевых действиях и разъяснить их права по реализации льгот и преимуществ, что также не было сделано. В итоге военнослужащие, выполнившие свой интернациональный долг по защите границ СНГ, в полном объеме льготами не пользовались по той простой причине, что не знали о них», — говорит он.
В 2006 году правительство решило упразднить постановление 1992-го и лишило миротворцев льгот, ссылаясь на то, что они не включены в категорию льготников Закона КР «О ветеранах войны, ВС и тружеников тыла».
После образования Союза ветеранов миротворцев таджикско-афганской границы бывшие сослуживцы начали собираться вместе с тем, чтобы добиться справедливости. Ветераны несколько раз выходили на митинги, обращались к главе государства и правительству. Безрезультатно.
Шанс на справедливость естьВ начале августа стало известно, что кыргызстанцев, в 1990-е годы служивших на таджикско-афганской границе, могут приравнять к ветеранам войны. Соответствующие поправки в Закон «О ветеранах войны, Вооруженных сил и тружениках тыла» были вынесены на общественное обсуждение.
В справке-обосновании отмечается, что с 1992 по 1999 год, согласно межгосударственным договоренностям, подразделения Вооруженных сил Кыргызстана выполняли задачи по охране внешней границы СНГ на таджикско-афганском участке.
«В ходе столкновений с вооруженными группами нарушителей границы в результате бандитских нападений на заставы, терактов и диверсий в составе кыргызского контингента были убитые, раненые и пропавшие без вести. Несмотря на признанные заслуги и военные награды, они до сих пор не имеют официального статуса ветеранов. Действующим законодательством никаких льгот для них не предусмотрено, несмотря на боевые ордена и медали», — говорится в документе.
Отметим также, что Россия и Казахстан своих военнослужащих, охранявших наравне с нашими бойцами границы СНГ, давным-давно приравняли к ветеранам боевых действий. Этот вопрос даже не вызывал сомнений. Они пользуются льготами как ветераны Великой Отечественной войны.