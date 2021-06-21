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Общество

В Бишкеке ветераны-миротворцы вышли на митинг к Дому правительства

В Бишкеке к Дому правительства на митинг вышли ветераны-миротворцы, в 1990-е служившие на таджикско-афганской границе. Они требуют приравнять их к участникам боевых действий.

«В 2006 году бывший тогда вице-премьер-министром Адахан Мадумаров лишил участников миротворческой миссии статуса и положенных им компенсаций. Руководивший в те дни Министерством обороны Исмаил Исаков инициативу поддержал. За последующие годы и до сегодняшнего дня ветераны не получили около 6,5 миллиарда сомов компенсаций. При этом союзные государства, участвовавшие в наведении порядка, своих миротворцев признали и выплачивают им положенные средства. Сейчас мы судимся, чтобы добиться справедливости. Мы вышли на митинг в надежде на то, что власти нас услышат, и мы сможем решить этот вопрос миром, без суда», — сказал военный правозащитник Анвар Сартаев.

Напомним, с января 1993 года отдельный горно-стрелковый батальон Вооруженных сил Кыргызстана заступил на охрану 100-километрового участка таджикско-афганской границы.

Пять лет бойцы на высокогорье, в трудных климатических условиях выполняли функции пограничников. В феврале 1999 года воинский контингент вышел без потерь с территории соседнего Таджикистана. За эти годы службу в батальоне прошли более 4,5 тысячи кыргызстанцев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198310/
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