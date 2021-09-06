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Общество

Asian World Film Festival учредил премию для телесериалов Азиатского региона

Asian World Film Festival и Aitysh USA учредили премию Asian World TV Series Awards для телесериалов Азиатского региона. Об этом стало известно на пресс-конференции.

Презентовать проект в Бишкек приехала известная немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли.

Отмечается, что мероприятие пройдет в начале мая 2022-го. По словам организаторов, церемония присуждения наград будет проходить ежегодно в Стамбуле (Турция).

«В течение трех дней будут показаны выборка телесериалов, превью новых телесериалов, пресс-конференции и экспертные панели по актуальным темам с привлечением звезд из киностудии всего Азиатского региона и Голливуда», — заметила управляющий директор фестиваля Асель Шерниязова.


Идея премировать создателей телесериалов принадлежит члену попечительского совета Asian World Film Festival, председателю комитета фильмов на иностранном языке Голливудской Ассоциации иностранной прессы («Золотой глобус») Сергею Рахлину. Основателями проекта выступают общественный деятель, ныне посол КР во Франции и полномочный представитель ЮНЕСКО Садык Шер-Нияз, бизнесмен и филантроп Шухрат Ибрагимов, исполнительный директор Asian World Film Festival Джордж Шамшум и сооснователь фестиваля Асель Шерниязова.

Заинтересованность в партнерстве уже изъявили телекомпания TRT, один из крупнейших университетов Турции Yediteppe, Фонд культуры, искусства и кино тюркского мира. Всесторонне поддержку выразил также главный советник президента Турции Ялчын Топчу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206112/
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