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Общество

Исполнительница роли Хюррем Султан Мерьем Узерли приехала в Бишкек

Актриса, сыгравшая главную роль в сериале «Великолепный век», Мерьем Узерли приехала в Бишкек.

Сегодня в столице пройдет презентация нового кинопроекта. Организаторы сообщают, что Asian World Film Festival, Aitysh USA объявят о создании премии для телесериалов Азиатского региона, которая будет ежегодно проходить в Стамбуле (Турция).

Презентовать проект в Бишкек приехала известная немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, наиболее известная по роли Хюррем Султан турецкого сериала «Великолепный век».

Отметим, Мерьем Узерли была членом жюри на Азиатском международном кинофестивале в 2019 году.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206102/
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