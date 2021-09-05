13:24
USD 84.75
EUR 100.64
RUB 1.16
Общество
Сюжет: Жизнь за рубежом. Истории кыргызстанцев

Счастье не в роскоши. 24-летняя девушка из Нооката о жизни в Германии

Гулизы Самидин кызы
Фото Гулизы Самидин кызы

24-летняя Гулиза Самидин кызы из Ноокатского района Ошской области три года живет в Нюрнберге. Она уехала в Германию по программе Аu-Pair. Сейчас учится в медицинском колледже.

О своей жизни в Германии Гулиза рассказала 24.kg.

Читайте по теме
Турсун Айтбаева поменяла престижную работу в Кыргызстане на жизнь в Люксембурге

— Гулиза, когда решили уехать и почему именно в Германию?

— Желание уехать за границу у меня появилось еще в студенчестве. Окончив школу в селе Кайрагач Ноокатского района Ошской области, я поступила на факультет иностранных языков Ошского государственного университета. Были друзья и знакомые, которые уехали за рубеж: некоторые — чтобы продолжить учебу, а кто-то — работать. Я тогда поняла, что есть реальная возможность пожить и получить образование в Европе. Стала готовиться по программе Аu-Pair.

— Многие молодые уезжают в Европу по этой программе. Там, наверное, не очень жесткие требования?

— Программ для молодежи по переезду в европейские страны много. Аu-Pair мне показалась более надежной. По этой программе молодежь от 17 до 28 лет со знанием немецкого языка может поехать в Германию и работать гувернантками в европейских семьях.

Я изучала немецкий в университете как второй иностранный язык. Но не смогла с первого раза сдать экзамен, удалось только со второго. Потом еще необходимо заключить договор с семьей, у которой будешь работать.

Многие кыргызстанцы приехали в Германию по этой программе и остались тут учиться и работать.

По договору мы работаем 6 часов в день, помогаем детям делать уроки, гуляем или возим их в детский сад и обратно. Кроме этого, учим немецкий язык и знакомимся с местной культурой. В договоре расписаны все права и обязательства сторон. Суббота и воскресенье — выходные дни.

— Родители не были против? Обычно молодых девушек неохотно отпускают за границу, настаивая сначала выйти замуж.

— Я начала готовиться к отъезду, не сказав родителям. Но когда они узнали, видя мое желание и стремление, согласились. Они меня поддерживают. А насчет замужества я слышу только от родственников, но особо не обращаю внимания, потому что всему свое время.

Гулизы Самидин кызы
Фото Гулизы Самидин кызы

— Как прошел адаптационный период в Германии? Не было трудностей?

— Я попала в очень хорошую семью, где меня поддерживали и помогли быстро привыкнуть. Кроме еды, не могла к ней привыкнуть, особых трудностей не было. Особенно хлеб мне казался другим. Все блюда мне казались сухими, и тут очень мало едят мясо. Но теперь насколько привыкла, что, когда приезжаю в Кыргызстан, не могу есть жирную пищу.

В социальных сетях все, конечно, публикуют только хорошие отзывы и красивые фотографии. Но вдали от родных и близких надо быть готовым пройти все препятствия.

В чужой стране, пока не узнаешь все нюансы, могут быть разные проблемы.

— Что удивило вас в немецких семьях?

— Удивило воспитание детей. Родители всегда прислушиваются к детям, спрашивают их мнение. Помню, как-то мы сидели в ресторане и всей семьей ждали, пока их четырехлетний ребенок вместе с официантом выберет себе блюдо. Родители на него не давили, а официант терпеливо и подробно отвечал на все вопросы.

Поражает отношение семейной пары, где я работала, к природе. Они с такой любовью занимались земледелием и животными! Сами очень образованные, учились за границей.

Немцы находят счастье не в роскоши, а в мелочах.

Гулиза Самидин кызы

Еще они очень простые. Например, директор нашего колледжа в любой момент может выслушать каждого студента.

За эти годы у меня тоже изменились взгляды на жизнь.

— Чем вы занимаетесь сейчас?

— После работы в семье я стала волонтером и поступила в медицинский колледж. Сейчас учусь на втором курсе. Большую часть времени мы проходим практику в больницах, это считается как труд и оплачивается нам в виде стипендии.

Гулизы Самидин кызы
Фото Гулизы Самидин кызы

После колледжа хочу поступить в медицинский университет, стать хорошим специалистом, вернуться на родину и сделать так, чтобы кыргызстанцам не приходилось искать лечение за границей.

— Чего не хватает в Германии?

— Очень скучаю по родителям, по нашему воздуху, по нашим краям. В Нюрнберге проживают 10 тысяч кыргызов, помогаем друг другу. Наши встречи как-то отвлекают от тоски по родине.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206003/
просмотров: 480
Версия для печати
Материалы по теме
В кабмине обсудили поддержку трудовых мигрантов, оказавшихся в сложных условиях
Турсун Айтбаева поменяла престижную работу в Кыргызстане на жизнь в Люксембурге
Болеем за наших! В суперфинал телепроекта «Кондитер» прошла Анара Мурзакулова
За полгода мигранты перевели в Кыргызстан $1,2 миллиарда
В Москве кыргызстанец выдал внука за подкидыша, чтобы спасти дочь от позора
Цифровое образование для социальной и финансовой инклюзии и гендерного равенства
В Кемине родила 15-летняя девочка. Год назад ее выдали замуж в России
В Подмосковье на складе фармкомпании нашли тело 56-летнего кыргызстанца
Массовая драка в Москве. Всех мигрантов из Центральной Азии ставят на учет
Федерация мигрантов России проведет международный конкурс красоты. Условия
Популярные новости
Клановость и&nbsp;нищета. Илья Варламов снял очередной ролик про Кыргызстан Клановость и нищета. Илья Варламов снял очередной ролик про Кыргызстан
Бишкекчане могут бесплатно пройти медосмотр, ЭКГ и&nbsp;УЗИ Бишкекчане могут бесплатно пройти медосмотр, ЭКГ и УЗИ
Кыргызстан заблокировал выдачу виз гражданам Пакистана и&nbsp;еще трех стран Кыргызстан заблокировал выдачу виз гражданам Пакистана и еще трех стран
Россия согласовывает с&nbsp;Кыргызстаном проект создания единой системы ПВО Россия согласовывает с Кыргызстаном проект создания единой системы ПВО
Бизнес
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; запустило в&nbsp;тестовом режиме ряд соцпроектов ОАО «Кыргызтелеком» запустило в тестовом режиме ряд соцпроектов
Кто выиграл квартиру в&nbsp;Бишкеке? Объявлен победитель акции &laquo;Счастливый ключ&raquo; Кто выиграл квартиру в Бишкеке? Объявлен победитель акции «Счастливый ключ»
Купите газовый котел и&nbsp;получите газ в&nbsp;подарок Купите газовый котел и получите газ в подарок
Телевидение для всей семьи от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Телевидение для всей семьи от 50 сомов в месяц
5 сентября, воскресенье
13:00
Счастье не в роскоши. 24-летняя девушка из Нооката о жизни в Германии Счастье не в роскоши. 24-летняя девушка из Нооката о жи...
11:33
В СЭЗ «Бишкек» выявлена майнинг-ферма
11:00
В гитаристы б я пошел. Что нужно знать, отдавая ребенка в музыкальную школу
10:02
Детский YouTube-канал, который ведут кыргызстанцы, получил бриллиантовую кнопку
09:40
Коронавирусом болеет 1 тысяча 947 человек, 336 — в тяжелом состоянии