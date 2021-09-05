Счастье не в роскоши. 24-летняя девушка из Нооката о жизни в Германии

24-летняя Гулиза Самидин кызы из Ноокатского района Ошской области три года живет в Нюрнберге. Она уехала в Германию по программе Аu-Pair. Сейчас учится в медицинском колледже.
О своей жизни в Германии Гулиза рассказала 24.kg.
— Гулиза, когда решили уехать и почему именно в Германию?
— Желание уехать за границу у меня появилось еще в студенчестве. Окончив школу в селе Кайрагач Ноокатского района Ошской области, я поступила на факультет иностранных языков Ошского государственного университета. Были друзья и знакомые, которые уехали за рубеж: некоторые — чтобы продолжить учебу, а кто-то — работать. Я тогда поняла, что есть реальная возможность пожить и получить образование в Европе. Стала готовиться по программе Аu-Pair.
— Многие молодые уезжают в Европу по этой программе. Там, наверное, не очень жесткие требования?
— Программ для молодежи по переезду в европейские страны много. Аu-Pair мне показалась более надежной. По этой программе молодежь от 17 до 28 лет со знанием немецкого языка может поехать в Германию и работать гувернантками в европейских семьях.
Я изучала немецкий в университете как второй иностранный язык. Но не смогла с первого раза сдать экзамен, удалось только со второго. Потом еще необходимо заключить договор с семьей, у которой будешь работать.
По договору мы работаем 6 часов в день, помогаем детям делать уроки, гуляем или возим их в детский сад и обратно. Кроме этого, учим немецкий язык и знакомимся с местной культурой. В договоре расписаны все права и обязательства сторон. Суббота и воскресенье — выходные дни.
— Родители не были против? Обычно молодых девушек неохотно отпускают за границу, настаивая сначала выйти замуж.
— Я начала готовиться к отъезду, не сказав родителям. Но когда они узнали, видя мое желание и стремление, согласились. Они меня поддерживают. А насчет замужества я слышу только от родственников, но особо не обращаю внимания, потому что всему свое время.
— Как прошел адаптационный период в Германии? Не было трудностей?
— Я попала в очень хорошую семью, где меня поддерживали и помогли быстро привыкнуть. Кроме еды, не могла к ней привыкнуть, особых трудностей не было. Особенно хлеб мне казался другим. Все блюда мне казались сухими, и тут очень мало едят мясо. Но теперь насколько привыкла, что, когда приезжаю в Кыргызстан, не могу есть жирную пищу.
В чужой стране, пока не узнаешь все нюансы, могут быть разные проблемы.
— Что удивило вас в немецких семьях?
— Удивило воспитание детей. Родители всегда прислушиваются к детям, спрашивают их мнение. Помню, как-то мы сидели в ресторане и всей семьей ждали, пока их четырехлетний ребенок вместе с официантом выберет себе блюдо. Родители на него не давили, а официант терпеливо и подробно отвечал на все вопросы.
Поражает отношение семейной пары, где я работала, к природе. Они с такой любовью занимались земледелием и животными! Сами очень образованные, учились за границей.
Немцы находят счастье не в роскоши, а в мелочах.Гулиза Самидин кызы
Еще они очень простые. Например, директор нашего колледжа в любой момент может выслушать каждого студента.
За эти годы у меня тоже изменились взгляды на жизнь.
— Чем вы занимаетесь сейчас?
— После работы в семье я стала волонтером и поступила в медицинский колледж. Сейчас учусь на втором курсе. Большую часть времени мы проходим практику в больницах, это считается как труд и оплачивается нам в виде стипендии.
После колледжа хочу поступить в медицинский университет, стать хорошим специалистом, вернуться на родину и сделать так, чтобы кыргызстанцам не приходилось искать лечение за границей.
— Чего не хватает в Германии?
— Очень скучаю по родителям, по нашему воздуху, по нашим краям. В Нюрнберге проживают 10 тысяч кыргызов, помогаем друг другу. Наши встречи как-то отвлекают от тоски по родине.