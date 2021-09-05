Счастье не в роскоши. 24-летняя девушка из Нооката о жизни в Германии

Фото Гулизы Самидин кызы

24-летняя Гулиза Самидин кызы из Ноокатского района Ошской области три года живет в Нюрнберге. Она уехала в Германию по программе Аu-Pair. Сейчас учится в медицинском колледже.

О своей жизни в Германии Гулиза рассказала 24.kg.

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— Гулиза, когда решили уехать и почему именно в Германию?

— Желание уехать за границу у меня появилось еще в студенчестве. Окончив школу в селе Кайрагач Ноокатского района Ошской области, я поступила на факультет иностранных языков Ошского государственного университета. Были друзья и знакомые, которые уехали за рубеж: некоторые — чтобы продолжить учебу, а кто-то — работать. Я тогда поняла, что есть реальная возможность пожить и получить образование в Европе. Стала готовиться по программе Аu-Pair.

— Многие молодые уезжают в Европу по этой программе. Там, наверное, не очень жесткие требования?

— Программ для молодежи по переезду в европейские страны много. Аu-Pair мне показалась более надежной. По этой программе молодежь от 17 до 28 лет со знанием немецкого языка может поехать в Германию и работать гувернантками в европейских семьях.

Я изучала немецкий в университете как второй иностранный язык. Но не смогла с первого раза сдать экзамен, удалось только со второго. Потом еще необходимо заключить договор с семьей, у которой будешь работать.

Многие кыргызстанцы приехали в Германию по этой программе и остались тут учиться и работать.

По договору мы работаем 6 часов в день, помогаем детям делать уроки, гуляем или возим их в детский сад и обратно. Кроме этого, учим немецкий язык и знакомимся с местной культурой. В договоре расписаны все права и обязательства сторон. Суббота и воскресенье — выходные дни.

— Родители не были против? Обычно молодых девушек неохотно отпускают за границу, настаивая сначала выйти замуж.

— Я начала готовиться к отъезду, не сказав родителям. Но когда они узнали, видя мое желание и стремление, согласились. Они меня поддерживают. А насчет замужества я слышу только от родственников, но особо не обращаю внимания, потому что всему свое время.

Фото Гулизы Самидин кызы

— Как прошел адаптационный период в Германии? Не было трудностей?

— Я попала в очень хорошую семью, где меня поддерживали и помогли быстро привыкнуть. Кроме еды, не могла к ней привыкнуть, особых трудностей не было. Особенно хлеб мне казался другим. Все блюда мне казались сухими, и тут очень мало едят мясо. Но теперь насколько привыкла, что, когда приезжаю в Кыргызстан, не могу есть жирную пищу.

В социальных сетях все, конечно, публикуют только хорошие отзывы и красивые фотографии. Но вдали от родных и близких надо быть готовым пройти все препятствия.

В чужой стране, пока не узнаешь все нюансы, могут быть разные проблемы.

— Что удивило вас в немецких семьях?

— Удивило воспитание детей. Родители всегда прислушиваются к детям, спрашивают их мнение. Помню, как-то мы сидели в ресторане и всей семьей ждали, пока их четырехлетний ребенок вместе с официантом выберет себе блюдо. Родители на него не давили, а официант терпеливо и подробно отвечал на все вопросы.

Поражает отношение семейной пары, где я работала, к природе. Они с такой любовью занимались земледелием и животными! Сами очень образованные, учились за границей.

Немцы находят счастье не в роскоши, а в мелочах. Гулиза Самидин кызы

Еще они очень простые. Например, директор нашего колледжа в любой момент может выслушать каждого студента.

За эти годы у меня тоже изменились взгляды на жизнь.

— Чем вы занимаетесь сейчас?

— После работы в семье я стала волонтером и поступила в медицинский колледж. Сейчас учусь на втором курсе. Большую часть времени мы проходим практику в больницах, это считается как труд и оплачивается нам в виде стипендии.

Фото Гулизы Самидин кызы

После колледжа хочу поступить в медицинский университет, стать хорошим специалистом, вернуться на родину и сделать так, чтобы кыргызстанцам не приходилось искать лечение за границей.

— Чего не хватает в Германии?

— Очень скучаю по родителям, по нашему воздуху, по нашим краям. В Нюрнберге проживают 10 тысяч кыргызов, помогаем друг другу. Наши встречи как-то отвлекают от тоски по родине.