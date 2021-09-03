Операции по пересадке органов станут более доступны кыргызстанцам. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, подготовительный процесс по трансплантологии начат в больнице кыргызско-турецкой дружбы.

«Раньше больные ехали в Турцию, Россию и другие страны. Скоро начнем делать пересадку почек и печени. Ради этого и создавали больницу такого уровня. Поскольку она только заработала, то количество операций будет нарастать постепенно. Самое главное в этом деле — открытие лаборатории для проведения необходимых анализов», — сказал глава Минздрава.

«Стоить пересадка органов будет в несколько раз дешевле, чем за рубежом. Думаю, от $3 тысяч до $10 тысяч, в зависимости от состояния пациента. За границей это обходится до $25-30 тысяч. Антимонопольный орган утверждает прейскурант», — добавил чиновник.

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Напомним, больница кыргызско-турецкой дружбы начала прием пациентов 26 августа. Из Турции прилетели 30 врачей и технических специалистов. Здесь будут проводить высокотехнологичные операции, на начальном этапе стационар принимает пациентов с кардиологическими, сосудистыми, торакальными заболеваниями по направлению других больниц.

Процесс лечения осуществляется по программе государственных гарантий. Граждане из-за рубежа получат доступ к платным медуслугам по отдельному прейскуранту. Когда больница будет готова к полноценной работе, планируется официальное открытие с участием глав двух стран.